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疫情反覆百貨拚電商　比漾打出最強選物　微風推跨品牌美妝特惠

▲比樣選物店結合線上線下，強化消費者購買經驗。（圖／比漾廣場提供）

▲比樣選物店結合線上線下，展出部分網路選品，強化消費者購買經驗。（圖／比漾廣場提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣從5月中開始歷經2個多月的防疫三級，期間重挫零售市場，百貨業績平均衰退5至7成，最近疫情趨緩降至二級，加上5倍券即將在10月上路，百貨蓄勢待發之際，新北又出現群聚狀況，從去年開始各家百貨積極部署線上通路，也在近期火力全開，為日後可能出現的反覆疫情佈局。

新北百貨比漾廣場，其自家甚獲讚譽的選品功力打出口碑，從8月起提供選品電商「The Shop」的購物服務，目前上架100個品牌及超過3000個品項，並邀請近三十位不同領域的專欄作家及KOL來合作，提供生活風格的文章、影音內容，強化導購，建立「新北精品百貨」的印象。

近期在館內三樓開幕的「比漾咖啡．選物第三代概念店」，便是以「選品」為品牌核心，精選多款台灣在地食材、歐洲生活小物等，並在店內設置主題體驗展區，展出線上銷售的商品，希望藉由線下體驗，能讓消費者建立購物與選品信心，打出與其他百貨線上購物的差異化。

▲微風廣場2021周年慶。（圖／業者提供）

▲BREEZEONLINE微風精品線上結合網路促銷期，與實體分頭推出不同時段促銷方案。（圖／微風提供）

微風廣場去年11月推出BREEZEONLINE微風精品線上，主打精品與美妝，目前約有700個品項上線銷售，業者表示，透過線上合作，可擴大實體店鋪沒有銷售的品牌，包括美妝、服飾等，約有10%的品牌是微風實體館內沒有銷售的，美妝表現尤其亮眼，佔全線上業績占比約40%，也計畫將推出「跨品牌」的美妝特惠組合，提供不一樣的銷售方式。

目前線上業績除佔比第一的美妝，精品與珠寶等高單消費佔比約為30%，民眾在線上購買精品，可結合實體店舖的售後服務，也不用怕買到假貨，佔比第三則是微風超市的精品生鮮雜貨，約佔15%。此外也可結合會員點數提供服務折抵，讓主力客的黏著度更增加。

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