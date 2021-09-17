「真的很強幹嘛怕人驗？」　羅智強邀四叉貓再驗抗體：讓大家看看

▲四叉貓到禾馨檢驗高端抗體，可能害禾馨被罰25萬。（圖／翻攝劉宇粉專）



記者柯振中／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇接種完高端疫苗，到禾馨診所自費驗抗體，卻可能害禾馨面臨最高25萬元的罰款。對此，國民黨台北市議員羅智強邀請四叉貓，到仁愛醫院驗抗體，讓大家看看，若高端真的很強，為何要怕人檢驗。

四叉貓日前接種高端疫苗，過了15天以後，公布自費檢驗抗體的結果，「我有產生抗體但數值偏低，將來施打高端第二劑後我會再去抽血驗一次。」

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不過，指揮中心目前沒開放自費施做檢驗抗體的項目，只有部分指定機構針對專案執行，指揮中心發言人莊人祥提到，目前有12家指定醫療院所，可以提供檢驗抗體，但還沒開放民眾自費檢驗，就算地方衛生局同意，讓醫療院所做自費抗體檢驗的項目，醫療院所也要向地方衛生局提出申請，經過核可以後，才能收取費用。

北市衛生局科長何叔安說明，中央沒有開放指定機構以外的醫療機構檢驗抗體，市內目前也沒有核定自費標準，就算醫療機構向衛生局提出申請，中央也不會同意，在沒有核定自費標準的狀況下，民眾被收費，且提供相關收據檢舉，將依照《醫療法》的規定，裁罰醫療機構5萬元到25萬元不等的罰款。

▼四叉貓劉宇打完高端疫苗，自費驗抗體。（資料照／記者洪靖宜攝）

對於可能會被開罰的狀況，禾馨診所執行長林思宏表示，針對結果給予尊重，但機組員可以驗，一般民眾當然也有權利，了解接種疫苗後的狀況，「這不是什麼不合格的事。」

台北市長柯文哲也說明，要先查看看診所是否能夠檢查，自費檢驗也不是犯法、傷天害理的事情，若有核准，就可以做。

對此，羅智強在臉書上質疑，依照相關規定，機組人員能夠自費檢驗抗體，民眾打完高端疫苗，卻不能自費檢驗，「難道打高端有什麼不為人知的秘密？」

▼羅智強針對驗高端抗體的事件提出質疑。（資料照／記者邱顯燁攝）

羅智強說，他告訴柯文哲，禾馨之所以被「殺雞儆猴」，是因為「他『膽敢』驗出高端低抗體」，依照民進黨的邏輯，「難怪會被殺頭。」

羅智強說明，希望柯文哲能夠宣示，捍衛民眾打完高端後驗抗體的權利，請仁愛醫院提供自費檢驗的申請，並邀請四叉貓，到仁愛醫院驗抗體，驗給市民看，「告訴市民朋友，台北市可以自費檢驗抗體。」

羅智強提到，這件事要尊重四叉貓本人的意願，若真的不行，也可以與其他人合作，守住市民知的權利，「也讓全國的朋友看看打高端的效果。如果高端真的很強，幹嘛怕人來驗？」

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