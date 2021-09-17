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高雄女倒臥公園意識不清...褲子破了還見血！提前過中秋喝茫啦　　

▲高雄一名女子醉倒在公園，警怕她被撿屍，帶回派出所安置 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名女子醉倒在公園，警怕她被撿屍，帶回派出所安置 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子倒臥在左營區翠華路的鐵道公園，員警巡邏時發現她的身影，而且牛仔褲有撕破痕跡，同時還有擦傷流血，以為她被「怎麼了」，趕緊通知救護車前來，還好只是輕傷，不過女子意識略為清醒，模模糊糊說自己喝茫了，員警深怕她被撿屍，所以趕緊將她扶回派出所，通知朋友來送她回家。

中秋假期的前一天深夜，一名女子倒臥在鐵道公園的草地上，意識不清楚，而且牛仔褲有被撕破的痕跡，膝蓋附近還有受傷流血，員警趕緊打電話通知救護車，救護人員檢傷之後僅有腿部的輕微擦傷，但是女子的意識很模糊，呈現不清楚的情況，員警頻頻呼喊，她才斷斷續續說自己喝茫了，要警方不要管她。

▲高雄一名女子醉倒在公園，警怕她被撿屍，帶回派出所安置 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名女子醉倒在公園，警怕她被撿屍，最後通知朋友帶回 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過就怕這名倒在公園的女子「被撿屍」，所以員警還是將這名女子護送到派出所，等她再清醒一點，詢問到朋友的電話，才連絡上她的一名男性友人前來派出所把人領回家。原來該女子提前跟親戚一起「歡度中秋」，過程中喝了不少酒，結束之後想要徒步走回家，未料不勝酒力，倒在鐵道公園。

左營分局啟文派出所的所長許鐽騰提醒民眾，在中秋假期期間，跟家人小聚時，千萬別飲酒過量，同時也不要酒後開車，因為高雄市政府警察局從16日開始展開為期7天的「防制酒駕專案」，請不要以身試法。

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