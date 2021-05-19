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竹市消防特製「防疫犀牛盾」　專屬用餐防疫隔板

▲消防局同仁稱用餐隔板為「防疫犀牛盾」。（圖／新竹市政府提供）

▲消防局同仁稱用餐隔板為「防疫犀牛盾」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應疫情，為保障竹市消防同仁用餐安全，新竹市消防局特別訂製專屬用餐防疫隔板「防疫犀牛盾」，免除同仁每日用餐時擔心飛沫傳染的危機，讓防疫安全更有保障。新竹市長林智堅表示，消防人員24小時輪值工作，用餐時間不規律，防疫時期更經常站在第一線，市府除聘請專業廚娘協助消防同仁準備午晚餐，再加上安心用餐的防疫隔板，雙重保障消防同仁的用餐環境。

林智堅表示，消防人員勤務制度屬24小時不間斷輪值，人員用餐常常因救災或救護等勤務影響，用餐時間不規律，甚至常常無餐可用。因此，市府107年起即運用安定就業方案，聘請專業廚娘人員協助烹煮午晚餐，提供消防同仁每日有熱騰騰的餐點可以食用，讓執行救災、救護勤務更無後顧之憂。

林智堅也說，正值防疫時期，竹市消防局為第一線防疫出勤單位，對於同仁的健康與安全確保，更應特別注意及防護，除各項勤務防疫措施外，在用餐環境安全確保方面應提高防疫等級。

新竹市消防局長李世恭表示，近日針對各集體用餐單位，已於用餐場所座位全面量身訂製專屬用餐隔板。因防護力高，同仁稱之為「防疫犀牛盾」，盼透過使用用餐隔板，可免除同仁每日用餐擔心飛沫傳染的危機，讓防疫安全更有保障。

香山消防分隊分隊長吳育昇說，以前沒有聘請廚娘協助烹煮午晚餐時，救災或救護勤務回來後，常常吃著冷冰冰的食物，或是要擔心找不到餐點可以食用，但現在有市府安定就業方案的協助，辛苦出勤返隊後，總是有廚娘大姐的溫暖餐點等著大家，現在更多了用餐防疫隔板，讓消防同仁暖胃又暖心。

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