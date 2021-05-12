新竹市13日民安演習細胞廣播　民眾收到警報勿驚慌

▲手機顯示畫面。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府訂於110年5月13日13時30分至16時10分辦理「110年全民防衛動員(民安7號)暨災害防救演習」實兵演練，地點位於頭前溪畔新竹左岸運動公園，新竹市消防局表示為配合演習情境設定及測試災防告警細胞廣播訊息之運作，本次將以左岸運動公園為中心，於半徑約1.6公里範圍內發布「疏散避難警報」災防告警測試訊息，此訊息為演習測試所發送，相關區域無災害或異常狀況，請民眾安心。



本次測試發送訊息包含中英文共1則，內容為：

[演練][疏散避難警報] [Evacuation Drill]新竹市防災及民安演習疏散避難警報發送演練。新竹市災害應變中心Hsinchu City EOC.03-5283119。



本次發送時間預計於110年5月13日(星期四)13時30分至14時30分期間發布，為避免造成民眾困擾，發送時間僅持續5分鐘，屆時位於本市新竹左岸運動公園周邊半徑約1.6公里範圍內之4G行動用戶手機，將收到上述測試訊息，再次提醒本次測試訊息是配合演習所發布，並非真正發生災害，請民眾勿驚慌。



「災防告警細胞廣播訊息服務」是利用行動通信系統的細胞廣播服務技術，經由4G電信業者行動寬頻系統，在短時間內以廣播方式傳送告警訊息到特定範圍內的大量手機，手機接收到訊息時會發出特殊聲響與震動，讓民眾能及早掌握災害資訊。往後如本市有發生緊急災害事件需請民眾立即進行疏散撤離時，即會透過像今天演習測試所發布之告警訊息，將災害訊息及相關避難措施即時發布給民眾，屆時請民眾配合災防告警訊息，進行相關避難措施。