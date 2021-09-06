東寧宮熱心公益造福地方　林智堅贈感謝狀

▲東寧宮多年來陸續捐消防車及巡邏車多部。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

強化抗疫量能，新竹市東寧宮今捐贈新竹市消防局救護車1輛及50套消防衣；新竹市警察局巡邏車1輛；台大醫院新竹生醫園區分院巡迴醫療車1輛。新竹市長林智堅今親自代表受贈並頒發感謝狀，他表示，東寧宮多年來陸續捐消防車及巡邏車多部，累計捐贈金額達千萬，熱心公益造福地方，堪為宮廟典範。

東寧宮主委莊燦耀表示，有感警消醫護人員疫情期間執勤辛勞，為實現地藏王菩薩慈悲救度眾生精神，經廟方主委及信眾開會通過，決定捐贈救護車、消防衣、巡邏車及巡迴醫療車。讓警察、消防、醫療人員可來妥善利用，服務市民百姓，為社會盡一份心力。

林智堅表示，東寧宮是新竹市民重要的信仰中心，更長期致力慈善公益，包含發放愛心白米、愛心便當、協助清寒個案，給予急難救助金等，每年度也針對國小、國中、高中、大學頒發獎學金。主委莊燦耀從不居功，總說「只是將資源轉換給更需要人」，一番話令人感動。

林智堅表示，政府的力量有限，而民間的力量無限，自他擔任市長，新竹市民間團體捐贈給消防、警察超過1.7億的各式車輛及裝備，「新竹市有你們真好」，謝謝各單位的善行。

新竹市府也強化警消人員值勤安全，投入超過4.32億元的經費，添購各式消防、警察設備，並增加消防人力44人，警察人力增補98人。

消防局長李世恭表示，感謝各界踴躍捐贈，來自民間捐贈救護車至今已經累積達21台，再次感謝東寧宮捐贈救護車、消防衣，市府將妥善規劃使用以解決市民消防安全需求。

警察局長李安淳表示，東門商圈是人潮聚集熱點，東寧宮今日捐贈之豐田RAV4巡邏車性能優異，增加執勤機動性，更能有效迅速嚇阻犯罪、保障民眾安全、維護社會治安。