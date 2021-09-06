　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東寧宮熱心公益造福地方　林智堅贈感謝狀

▲東寧宮多年來陸續捐消防車及巡邏車多部。（圖／新竹市政府提供）

▲東寧宮多年來陸續捐消防車及巡邏車多部。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

強化抗疫量能，新竹市東寧宮今捐贈新竹市消防局救護車1輛及50套消防衣；新竹市警察局巡邏車1輛；台大醫院新竹生醫園區分院巡迴醫療車1輛。新竹市長林智堅今親自代表受贈並頒發感謝狀，他表示，東寧宮多年來陸續捐消防車及巡邏車多部，累計捐贈金額達千萬，熱心公益造福地方，堪為宮廟典範。

東寧宮主委莊燦耀表示，有感警消醫護人員疫情期間執勤辛勞，為實現地藏王菩薩慈悲救度眾生精神，經廟方主委及信眾開會通過，決定捐贈救護車、消防衣、巡邏車及巡迴醫療車。讓警察、消防、醫療人員可來妥善利用，服務市民百姓，為社會盡一份心力。

林智堅表示，東寧宮是新竹市民重要的信仰中心，更長期致力慈善公益，包含發放愛心白米、愛心便當、協助清寒個案，給予急難救助金等，每年度也針對國小、國中、高中、大學頒發獎學金。主委莊燦耀從不居功，總說「只是將資源轉換給更需要人」，一番話令人感動。

林智堅表示，政府的力量有限，而民間的力量無限，自他擔任市長，新竹市民間團體捐贈給消防、警察超過1.7億的各式車輛及裝備，「新竹市有你們真好」，謝謝各單位的善行。

新竹市府也強化警消人員值勤安全，投入超過4.32億元的經費，添購各式消防、警察設備，並增加消防人力44人，警察人力增補98人。

消防局長李世恭表示，感謝各界踴躍捐贈，來自民間捐贈救護車至今已經累積達21台，再次感謝東寧宮捐贈救護車、消防衣，市府將妥善規劃使用以解決市民消防安全需求。

警察局長李安淳表示，東門商圈是人潮聚集熱點，東寧宮今日捐贈之豐田RAV4巡邏車性能優異，增加執勤機動性，更能有效迅速嚇阻犯罪、保障民眾安全、維護社會治安。

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
快訊／張鈞甯駁斥台獨！　「堅定認同自己的中國人身分」
幼兒園8童確診！接下來將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘
北市學生9/22開打BNT 　高中職先打、國中生9/30
快訊／1童曾去新北幼兒園！又回北市某校讀書　緊急停課1天
快訊／第13號颱風康森生成！　進逼台灣時間點曝
幼兒園群聚和Delta有關？　新北市府回應了
新北127校學生23日開打BNT　施打資格看這裡
幼教師8／27有症狀　陳時中：恐釀數波傳染
新北8幼童確診「至少足跡少？」　網曝1隱憂：這條傳播鏈才可怕
LIVE／個案解隔回家染Delta　柯文哲最新說明
快訊／幼教師足跡出爐！　捷運3站、公車、購物中心、游泳池
快訊／新北市宣布：有症狀就不上課、不上班
三原落淚：要回去日本了！　「哽咽謝謝台灣」曝3原因
快訊／幼兒園9確診在板橋　Ct值僅14「傳染力超高」
第九輪要開打BNT？　陳時中鬆口：有可能
延長桃園二級強化警戒？　陳時中回應了
LIVE／幼兒園8孩童+1家長染疫　新北最新說明
幼兒園老師爆8／27有症狀還上課！陳時中：有混班上課情況
長榮機師染Delta！網浮現「5月既視感」怕爆：快升三級吧
快訊／幼兒園8孩童確診　侯友宜下令：擴大匡列學生、老師、家長
疫苗接種死亡增19人！廠牌曝光　最年輕32歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

善用廬山部落流域資源　弘光科大山中開課培養原民溯溪高手

宜蘭縣育英非營利幼兒園揭牌　提供優質育兒資源

桃園單親媽遇疫情失業　「愛心餐食計畫」助三餐溫飽

東寧宮熱心公益造福地方　林智堅贈感謝狀

愛情長跑10年新娘卻罹癌　新郎陪化療提前完婚...林明溱感動見證

新竹漁港漁產直銷中心明年底完工　持續帶動觀光效益

雲林麥寮發現金3千　新生兒也有！鄉長：搭5倍券讓鄉民買個夠

9月禁廚餘養豬　南投縣：違者最高罰300萬、檢舉獎金120萬

國際青商會發起醫療物資捐贈　高市議員黃文益+1為長輩送暖

培養野外急救能力！台東面山學校36小時訓練課程　歡迎報名

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

車格沒位子！移別人機車被抓包 雙方互毆爆衝突...全傷害罪送辦

善用廬山部落流域資源　弘光科大山中開課培養原民溯溪高手

宜蘭縣育英非營利幼兒園揭牌　提供優質育兒資源

桃園單親媽遇疫情失業　「愛心餐食計畫」助三餐溫飽

東寧宮熱心公益造福地方　林智堅贈感謝狀

愛情長跑10年新娘卻罹癌　新郎陪化療提前完婚...林明溱感動見證

新竹漁港漁產直銷中心明年底完工　持續帶動觀光效益

雲林麥寮發現金3千　新生兒也有！鄉長：搭5倍券讓鄉民買個夠

9月禁廚餘養豬　南投縣：違者最高罰300萬、檢舉獎金120萬

國際青商會發起醫療物資捐贈　高市議員黃文益+1為長輩送暖

培養野外急救能力！台東面山學校36小時訓練課程　歡迎報名

才開學1個月！美兒童染疫數狂飆至20萬　1000學校爆發疫情停課

快訊／張鈞甯駁斥台獨！　「堅定認同自己的中國人身分」

支持「打2劑疫苗就不管制」　柯文哲：驚弓之鳥過生活「撐不了幾年」

Delta強襲「傳染力超強」怎解？　毒理專家揭1關鍵：別用肉身對抗

善用廬山部落流域資源　弘光科大山中開課培養原民溯溪高手

狂撒簡訊致群眾採檢潮　「台灣社交距離」才是警示民眾好方法

來回跑3層樓找不到貓！　他進房驚見「立體床單」完美融合超傻眼

熊熊家驚見「大凶風水」！專家揭大門4禁忌　易有口舌是非、爛桃花

新北門牌二字頭　「森聯Life」轟動熱銷

難忘王光輝經典兩支安打　賴清德：「光輝歲月」永存心中

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

地方熱門新聞

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

鄭文燦：收到簡訊有症狀可免費採檢

台南男高生持球棒砸早餐店被壓制

收到細胞簡訊心慌　桃園千人衝採檢站

推廣台南處理廚餘SOP

方莞靈台南住家修繕完工

8月豪雨災損仍可申請救助金

關懷居隔人員　鄭文燦到檢疫所幫打氣

台南積極防範非洲豬瘟入侵

高職生放學騎單車離家30公里　故障求助全聯

搬運廢鋼材順手牽羊被查獲

愛情長跑10年新娘卻罹癌　新郎陪化療提前完婚

黃偉哲邀民眾體驗感受部落活力

小花蔓澤蘭　新北小花終結者清除0.5公噸

更多熱門

相關新聞

竹市消防特製「防疫犀牛盾」

竹市消防特製「防疫犀牛盾」

因應疫情，為保障竹市消防同仁用餐安全，新竹市消防局特別訂製專屬用餐防疫隔板「防疫犀牛盾」，免除同仁每日用餐時擔心飛沫傳染的危機，讓防疫安全更有保障。新竹市長林智堅表示，消防人員24小時輪值工作，用餐時間不規律，防疫時期更經常站在第一線，市府除聘請專業廚娘協助消防同仁準備午晚餐，再加上安心用餐的防疫隔板，雙重保障消防同仁的用餐環境。

新竹市13日民安演習細胞廣播　民眾勿驚慌

新竹市13日民安演習細胞廣播　民眾勿驚慌

遊樂區有眼鏡蛇洞！他誤踩嚇一跳

遊樂區有眼鏡蛇洞！他誤踩嚇一跳

竹市超前部署防供五停二　醫療院所演練緊急供水

竹市超前部署防供五停二　醫療院所演練緊急供水

林智堅上香祈求消防義消弟兄平安

林智堅上香祈求消防義消弟兄平安

關鍵字：

新竹市消防局

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診

新北幼兒園9確診　陳時中：陽性案子可能更多！

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面