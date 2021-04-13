　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市超前部署防供五停二　醫療院所盤點需求演練緊急供水

▲新竹市長林智堅今（13）日與8大醫院代表赴國泰醫院演練緊急供水。（圖／新竹市政府提供）

▲市長林智堅今（13）日與8大醫院代表赴國泰醫院演練緊急供水。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全台旱象持續嚴峻，竹市府提前整備未來供五停二紅燈水情，盤整轄內醫院、洗腎中心用水需求，各醫院除規劃增設水塔，若遇蓄水量不足，將由市府出動消防水車緊急送水，目前已完成本市15家醫療院所部署， 17台消防水車可運載69噸水源。新竹市長林智堅今（13）日與8大醫院代表赴國泰醫院演練緊急供水，他說，醫療院所勢必不能缺水，也再次呼籲除政府努力找水，也要企業節水、市民省水，全民共同抗旱。

林智堅今與新竹國泰醫院院長李興中、南門綜合醫院院長劉建雄、南門綜合醫院主任覃事杰、新中興醫院主任孫復明、新生醫院院長蕭志銘、新生醫院執行長彭馨怡、臺大醫院新竹分院副院長詹鼎正、國軍新竹醫院副院長黃俊雄、新竹馬偕紀念醫院組長蔡進德、和平醫院主任林繼輝等8大醫院代表，一同視察國泰醫院供水演練。

因應未來新竹市進入水情紅燈，針對最重要的醫療院所用水，林智堅表示，竹市有7家洗腎中心、8家醫院，經盤整，南門醫院與國泰醫院的供水屆時需要支援，因此今赴國泰醫院演練送水，盼供為五停二取水提錢準備。他也提醒，若機構與醫療院所空間許可，應提前增設儲水水塔，若真的有困難，市府也會隨時提供送水協助。

國泰醫院院長李興中說明，國泰醫院已依院區空間及建物承重考量，規劃增設屋頂水塔36噸、戶外平台增設水塔20噸，可部分減緩醫療用水緊張情形，並將於停水期間加強與消防局聯繫，若發生儲水不足現象，協請消防局在不影響救災下緊急支援供水。

林智堅表示，台灣正面臨56年來最嚴峻旱象，台中苗栗地區4月6日已採供五停二，新竹市有部分民眾受到影響，市府已在受影響區域增設三個供水點，讓民眾使用。此外，每周召開抗旱會議，隨時因應水情、提前整備。

林智堅說，要做最壞的打算，與最周全的準備，從三個努力著手，第一政府努力找水，包含中央超前部署，2年前透過前瞻計畫投入近30億元經費完成北水南調工程，現在新竹縣市才有水可用；第二企業努力節水，第三民眾努力省水，市府已舉行多場節水鄰里說明會，他並親自到現場向民眾說明，希望大家攜手節水、共度難關。

市府表示，面對抗旱已啟動三大準備，目前已完成全市各鄰里供水站的佈設規劃；消防局備有17台消防水車，每日可運送69噸水源，機動支援各區的緊急供水；台水也在博愛街、東美路，設置2個取水點，做為醫療、救災緊急需求使用。

ET快訊
《無聲》男星遭爆「夜店摳醉妹」！調查結果出爐
超划算！　「買王品1股」可換2516元大禮包
五一勞動節碰上假日怎麼辦？　出勤薪資、給補休一次說清楚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南議會觀察聯盟　公開說明議員評鑑方式

拜媽祖求薪情　斗六就業中心結合媽祖文創下鄉辦特色徵才

110全中運草地音樂會　15日斗南田徑場登場

閱讀如神助　北港財神爺廟武德宮贈千張一卡通圖書借閱證

竹市「袋袋友禮」開跑　5月底前租借購物袋抽禮券3000元

傳遞雲林深藏的藝術力　百年文化風采下週抵松山文創園區展出

賊假車牌匿蹤專竊娃娃機公仔　屏東警：已鎖定涉案對象

竹市超前部署防供五停二　醫療院所盤點需求演練緊急供水

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成「三媽會」

郵差撞電桿送加護病房　網友質疑過勞...郵局：派信時數不逾6hrs

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

台南議會觀察聯盟　公開說明議員評鑑方式

拜媽祖求薪情　斗六就業中心結合媽祖文創下鄉辦特色徵才

110全中運草地音樂會　15日斗南田徑場登場

閱讀如神助　北港財神爺廟武德宮贈千張一卡通圖書借閱證

竹市「袋袋友禮」開跑　5月底前租借購物袋抽禮券3000元

傳遞雲林深藏的藝術力　百年文化風采下週抵松山文創園區展出

賊假車牌匿蹤專竊娃娃機公仔　屏東警：已鎖定涉案對象

竹市超前部署防供五停二　醫療院所盤點需求演練緊急供水

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成「三媽會」

郵差撞電桿送加護病房　網友質疑過勞...郵局：派信時數不逾6hrs

內政部嗆婦聯會「卸責拖延遲不解散」：毫無誠信可言

全新「雪鐵龍C5 X」法式跨界　旅行車身形搭配高底盤下半年開賣

6搶1防疫有限制練球　球員近期施打疫苗

「民進黨的政治提款機」　鄭麗文批：促轉會淪萬年殭屍機關

日本疫苗接種大幅落後先進國！「僅0.87%」跟非洲國家同水準

【廣編】Galaxy神攝手選拔賽正式開拍　下一位三星年度攝影師就是你

金黃外皮超酥脆！內湖手工鍋貼、水餃　內餡滿滿多汁不油膩

黃之鋒參與《禁蒙面法》遊行　涉非法集結判刑4個月

雲林「聲音照相」執法上路　2天辨識479輛噪音車人工過篩

用爸爸背抓屁股！歐告熟練「S型扭晃」　下秒默默看海...媽笑瘋

地方熱門新聞

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

驚悚！國道6車追撞1噴飛1重傷

白沙屯媽祖「衝台鐵賜福」　眾人感動驚呼

工人今彩539同號買3張中1200萬

台南消防局率先解決無人機困境　

李啟維辦桃園大潭藻礁生態之旅

虐童棄屍　共犯男子自首判刑14個月

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

大園福海宮「飛輦轎過金火」現址最後一次

竹市超前部署防供五停二　醫療院所演練緊急供水

媽祖鑾轎5分鐘快速通過「一級戰區」

花百億東延台86線　陳永和：騙人的政治話題

郵差撞電線桿網質疑「過勞」　郵局：郵件較無以往多

徐旭東用心　亞洲首座藝術創作落腳桃園

更多熱門

相關新聞

林智堅上香祈求消防義消弟兄平安

林智堅上香祈求消防義消弟兄平安

在消防節（1月19日）前夕，為了祈求新竹市消防工作平安，新竹市長林智堅今（15）日前往天公壇，與消防及義消各級幹部共同上香祈福，除了祈求消防、義消人員值勤平安，更祈求國泰民安，疫情早日結束，讓大家都回歸正常生活。

鍾文煌出任竹市義消總隊長

鍾文煌出任竹市義消總隊長

竹市義消總隊總隊長由鍾文煌接任

竹市義消總隊總隊長由鍾文煌接任

竹市消防博物館明年新增多媒體樂高互動

竹市消防博物館明年新增多媒體樂高互動

新竹市徵「勇敢小義消」　630娃搶徵30缺

新竹市徵「勇敢小義消」　630娃搶徵30缺

關鍵字：

新竹市消防局

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

五桐號「用喝的港式月餅」買1送1

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面