竹市超前部署防供五停二　醫療院所盤點需求演練緊急供水

▲市長林智堅今（13）日與8大醫院代表赴國泰醫院演練緊急供水。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全台旱象持續嚴峻，竹市府提前整備未來供五停二紅燈水情，盤整轄內醫院、洗腎中心用水需求，各醫院除規劃增設水塔，若遇蓄水量不足，將由市府出動消防水車緊急送水，目前已完成本市15家醫療院所部署， 17台消防水車可運載69噸水源。新竹市長林智堅今（13）日與8大醫院代表赴國泰醫院演練緊急供水，他說，醫療院所勢必不能缺水，也再次呼籲除政府努力找水，也要企業節水、市民省水，全民共同抗旱。

林智堅今與新竹國泰醫院院長李興中、南門綜合醫院院長劉建雄、南門綜合醫院主任覃事杰、新中興醫院主任孫復明、新生醫院院長蕭志銘、新生醫院執行長彭馨怡、臺大醫院新竹分院副院長詹鼎正、國軍新竹醫院副院長黃俊雄、新竹馬偕紀念醫院組長蔡進德、和平醫院主任林繼輝等8大醫院代表，一同視察國泰醫院供水演練。

因應未來新竹市進入水情紅燈，針對最重要的醫療院所用水，林智堅表示，竹市有7家洗腎中心、8家醫院，經盤整，南門醫院與國泰醫院的供水屆時需要支援，因此今赴國泰醫院演練送水，盼供為五停二取水提錢準備。他也提醒，若機構與醫療院所空間許可，應提前增設儲水水塔，若真的有困難，市府也會隨時提供送水協助。

國泰醫院院長李興中說明，國泰醫院已依院區空間及建物承重考量，規劃增設屋頂水塔36噸、戶外平台增設水塔20噸，可部分減緩醫療用水緊張情形，並將於停水期間加強與消防局聯繫，若發生儲水不足現象，協請消防局在不影響救災下緊急支援供水。

林智堅表示，台灣正面臨56年來最嚴峻旱象，台中苗栗地區4月6日已採供五停二，新竹市有部分民眾受到影響，市府已在受影響區域增設三個供水點，讓民眾使用。此外，每周召開抗旱會議，隨時因應水情、提前整備。

林智堅說，要做最壞的打算，與最周全的準備，從三個努力著手，第一政府努力找水，包含中央超前部署，2年前透過前瞻計畫投入近30億元經費完成北水南調工程，現在新竹縣市才有水可用；第二企業努力節水，第三民眾努力省水，市府已舉行多場節水鄰里說明會，他並親自到現場向民眾說明，希望大家攜手節水、共度難關。

市府表示，面對抗旱已啟動三大準備，目前已完成全市各鄰里供水站的佈設規劃；消防局備有17台消防水車，每日可運送69噸水源，機動支援各區的緊急供水；台水也在博愛街、東美路，設置2個取水點，做為醫療、救災緊急需求使用。