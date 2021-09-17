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防疫旅館超騙！每天2700與蟑螂、蒼蠅睡發霉床　台商返台崩潰氣喘

▲▼ 防疫旅館「照騙」！每天花2700與蟑螂為伍、還睡發霉床 。（圖／消基會提供）

▲劉姓消費者指出， 入住的防疫旅館品質差很大，呼籲政府嚴格把關旅館品質。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

因應疫情，政府規定，入境者均需接受14天隔離，並要入住集中檢疫所或防疫旅宿。消基會今（17日）召開記者會指出，近期接獲不少消費者投訴，表示防疫旅館品質差很大，室內頻出現蟲，床墊也有發霉現象。消基會呼籲主管機關，應為消費者嚴格把關防疫旅館品質，以免侵害消費者權益。

消基會日前接到一位劉姓消費者來電申訴，他9月3日返國，抵台前訂好一間位在苗栗縣境內的防疫旅館，但入住後發現，室內頻頻出現蟑螂、螞蟻、蒼蠅、蚊子，連床頭和床墊也有發霉現象，處此環境，致令這位消費者數日難安，無心作息，導致氣喘發作。

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劉先生說，更讓他不能接受的是，這家防疫旅館每日收費2,700元，聽說政府還另外每天補貼業者800元，合計起來業者一天的收入高達3,500元，但是他所接受到的服務，絕對不值這個價格，政府徵用這樣低劣品質的旅館作為檢疫使用，到底事先有沒有盡到把關、審查與管理的責任？

▲▼ 防疫旅館超騙！每天花2700與蟑螂為伍、還睡發霉床 。（圖／劉先生提供）

▲▼劉先生指出，他每天花2700元住防疫旅館，但室內充滿蟑螂蒼蠅，還要睡發霉的床。（圖／劉先生提供）

▲▼ 防疫旅館超騙！每天花2700與蟑螂為伍、還睡發霉床 。（圖／劉先生提供）

▲▼ 防疫旅館超騙！每天花2700與蟑螂為伍、還睡發霉床 。（圖／劉先生提供）

劉先生同時質疑這間旅館官網上所展示的各種設施圖片，與他實際看到的差甚大，他認為在入境台灣之前惟一可以相信的是旅館的官網說明，但是如果官網內容不實在，讓無法實際到場的消費者發生誤信。

劉先生認為，政府事先未能認真查核業者提供的設備與服務能力，對於入住消費者反映的意見，似乎又沒有在意，對於他所遇到的防疫旅館亂象，他認為業者真的是無良，而政府更是失職！

消基會指出，民眾入住防疫旅館接受檢疫，並非坐牢，可是一旦入住之後，消費者既不得任意外出，沒有交際，相對於食宿環境，以及業者提供的服務，是否符合約定？是否具有合理的水準？主管機關在防疫工作忙碌之餘，也應該傾聽接受隔離檢疫者的意見，努力監督業者善待入住的消費者。

▲▼ 防疫旅館「照騙」！每天花2700與蟑螂為伍、還睡發霉床 。（圖／消基會提供）

▲消基會呼籲各主管機關，對於業者提供的服務應嚴格把關，以免侵害消費者權益。（圖／消基會提供）

消基會細數這陣子消費者的各種抱怨，包含旅館官網與實際差異過大；每天吃的餐盒內容幾乎大同小異且顯寒酸，好似坐監；旅館內空調不涼，經多次反應，才可換房間；旅客時差尚未調整回來，半夜肚子餓卻得不到可以提供食物的服務；想叫外送服務，飯店卻說，只負責供餐時段的外送，其餘時間送到的訂餐，無法及時送到房間。

消基會指出，從消費者對於防疫旅館的申訴意見內容來看，旅館經營業者可能有欺負外來客嫌疑，以為這些海外入境旅客人生地不熟，所以對於他的服務過於怠慢；另有少數業者則吝於加強旅館設備的提升，頗有發「災難財」的心態，他們「趁機轉型」，接受政府徵用作為防疫旅館，大有多賺一票之意向，如果提供防疫服務的旅館業者以這樣的心態加入行列，這樣的業者提供的設備與服務，必然迭起爭議。

消基會呼籲業者應善待消費者，並請各主管機關，本諸職權，對於業者提供的服務應嚴格把關，並核實管理，以免侵害消費者權益。

消基會也提到，主管機關應設立消費者檢舉或反映意見專線電話，以提供住宿在防疫旅館民眾隨時利用，方便提供意見，讓在隔離期間發生不適應或發生衛生與安全堪慮情事時，消費者可以及時得到應有協助。

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