下屆日本首相選戰成4人之爭　路透分析：河野太郎「最強競爭者」

▲日本行政改革大臣河野太郎參選自民黨總裁選舉，路透社報導稱他是選局中的「最強競爭者」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本首相菅義偉宣布不參選下屆黨魁，放棄連任首相機會，所屬自民黨於29日舉行黨總裁選舉投票，宣布角逐的4位候選人17日正式啟動競選活動，最終勝選者將憑藉著自民黨在國會的多數席位成為日本首相。路透社指出，廣受歡迎的「疫苗大臣」河野太郎是目前勝算最大的頭號競選人。

根據路透社報導，日本4位自民黨總裁候選人代表17日將於黨部登記參選，下屆日本領導人的角逐戰已然展開，其中現年58歲、曾經擔任外務和防衛大臣、現任行政改革大臣河野太郎被視為「最強競爭者」（top contender），儘管以歷任首相而言他年齡偏小，但在美國接受大學教育、熟稔媒體運用的河野太郎廣受民眾歡迎，以活潑搞笑的風格與網友互動成為網紅議員，是目前勝算最大的候選人。

▲岸田文雄也曾擔任日本外務（外交）大臣。（圖／CFP）

報導分析，自民黨重要人物石破茂黨內聲望頗高，在本周宣布放棄參選後，輿論認為他支持河野的可能性有所增加，但由於河野以特立獨行聞名，在派系眾多的自民黨之中，年長的議員們可能更青睞另一名參選人岸田文雄。報導指出，64歲的岸田文雄出於黨內溫和派系之一，因此有議員認為他在建立朝野共識方面可能比河野太郎來得有利。

▲日本前總務大臣高市早苗獲得前首相安倍晉三的支持。（圖／達志影像／美聯社）

此外，自民黨內較為保守的一員、60歲的前總務大臣高市早苗宣布參選，挑戰成為日本第一位女首相，同時她也曾是任期最長的前首相安倍晉三的中堅支持者。安倍16日晚間公開推文支持高市早苗，稱讚她捍衛日本主權的決心與對國家的強烈看法。

▲路透報導指出，野田聖子宣布參選後將瓜分其他競選者的選票，為選情增添變數。（圖／達志影像／美聯社）

最後一位候選人也是女性議員，現年61歲的野田聖子16日召開記者會表示，已取得黨內20位國會議員的推薦，宣布參選黨魁。外界認為，野田聖子勝選希望不大，但可能會因為瓜分票源而對選局造成巨大影響。據報導，與去年菅義偉接替安倍晉三的競選不同，此次自民黨總裁第一輪選舉除了國會議員每人1票的「國會議員票」，還將加入依全國基層黨員、黨友投票比例分配的「黨員票」。

路透指出，不過一旦進到決選階段，將不會有基層黨員加入投票，此時岸田文雄可能會在派系壓力之間取得更大優勢。日本在疫情浪潮中試圖重振經濟，對此，河野太郎希望採取進一步的刺激政策，優先發展可再生能源與擴大5G網絡，至於岸田文雄則表示，日本應該致力於發展出新形式的資本主義，以減少收入差距。

►河野太郎宣布參選自民黨總裁 民調挺爆「接任首相最適合人選」

►高市早苗宣布參選自民黨總裁 挑戰成為日本第一位女首相

►日本自民黨9／29黨魁選舉！ 岸田文雄「挑戰菅義偉」競選下屆首相

►野田聖子宣布參選自民黨總裁 昔日「喝馬桶水」今拼首位女首相

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast