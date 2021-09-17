彎道翻覆講師噴飛5公尺高空重摔亡　驚悚6秒畫面曝光

記者黃翊婷／綜合報導

沙烏地阿拉伯一名大學講師納瓦夫（Nawaf Al-Asmari）13日在學校附近發生車禍，整個人當場被拋出車外，並從離地大約5公尺的高空摔落，等到救護車到場時，他已經沒有生命跡象。驚悚的6秒鐘事故影片在網路上傳開，一度掀起網友熱議，校方事後也在推特PO文哀悼。

影片中，只見納瓦夫駕駛的白色車輛在一處彎道翻成四輪朝天，他當場被拋飛到車外，整個人離地大約5公尺，再重摔落地，車輛則是整整翻滾至少2圈才停下，嚇壞其他路過的駕駛。

綜合當地媒體報導，這起事故發生在13日上午10時30分左右，納瓦夫駕車行經麥加往吉達（Jeddah）的路段，卻在一處彎道發生車禍，等到救護車到場時，他已經沒有生命跡象。

事後，吉達理工學院透過推特證實，死者納瓦夫是該校人員，大家都很遺憾發生這樣的交通事故。還有多名當地的大學生向媒體透露，發生事故的彎道已經不只一次出現這樣恐怖的車禍，希望有關單位能介入改善，以免類似的事故重演。

▼納瓦夫被拋飛到半空中。（圖／翻攝自YouTube／عبدالملك الناصر）