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蘇貞昌列10大服貿衝擊產業、影響400萬人　喊「別投支持服貿的人」

▲行政院長蘇貞昌、陳建仁交接典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲前行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出「重啟服貿」的議題，國民黨總統參選人侯友宜也跟進。對此，前行政院長蘇貞昌26日就在臉書回顧10年前，他所列出的服貿衝擊產業清單，指出兩岸服貿將直接影響400萬的台灣就業人口，並再度強調服貿對台的影響，重申「為了台灣的未來，不要投票給支持重啟服貿的總統候選人」。

蘇貞昌指出，十年前，他在臉書列舉了兩岸服務貿易協定影響的台灣業種，包括：商業服務業、通訊服務業、營造工程業、批發零售業、觀光旅遊業、醫療社服業、環保廢棄物處理業、運輸倉儲業、洗衣美髮業，以及殯葬火化業等10大產業。

蘇貞昌指出，兩岸服貿將直接影響400萬的台灣就業人口，當年在全民的合作下，大家一起中止了馬政府推動服貿的進程，並於總統蔡英文上任後，將兩岸協議監督機制回歸兩岸人民關係條例，修正了兩岸人民關係條例第五條，未來只要是牽涉重大政治影響的兩岸協議，都必須有四分之三立委出席、四分之三同意才能通過。

蘇貞昌表示，這幾天他聽聞國民黨與民眾黨的兩位總統參選人都主張要「重啟服貿」，這項作為可能會讓包括商業服務業、通訊服務業、營造工程業、批發零售業、觀光旅遊業、醫療社服業、環保廢棄物處理業、運輸倉儲業、洗衣美髮業、殯葬火化業等中國企業和其從業人員，都進到台灣掌握經營權與取代台灣勞工，罔顧台灣四百萬從業人口的生計。

蘇貞昌提到，過去這幾年，台灣在全球疫情下衝擊最小，經濟成長在同級國家間表現最好，政府在育兒津貼、長輩照顧、租金補貼、對弱勢的補助等福利預算都是史上投注最高；除了班班有冷氣、生生用平板，修繕全國老舊校舍與操場，政府還加碼投資各縣市的前瞻基礎建設，讓台灣度過兩次百年大旱，也啟動許多縣市的軌道建設；政府在疫情期間，發放一次三倍券、一次五倍券，以及一次全民共享的6000元，國家財政還能年年有盈餘，近四年稅收超乎預期1兆零172億。

因此，蘇貞昌強調，蔡政府執政這七年多，已經證明台灣可以抬頭挺胸拚出亮麗的經濟成績，而不需要把雞蛋全部放在中國這個籃子裡，他也喊話，「我要再次呼籲民眾，為了台灣的未來，不要投票給支持重啟服貿的總統候選人。」

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關鍵字：

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