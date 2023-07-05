▲立法委員蘇巧慧堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委參選人羅智強5日在臉書指前行政院長蘇貞昌「危橋補助跳票，草菅人命」，質疑政府宣布全額補助地方危橋改建，但卻是「只檢查不治療」，沒有補助維修費。對此，立委蘇巧慧說，請相關人士搞清楚事情再發文，不要造謠和扭曲。行政院幕僚也指出，蘇貞昌核定3年14億的「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫」，3年內全國完成100座，僅剩的1座為嘉義縣臥龍橋，也在上個月完工。

羅智強5日在臉書指前行政院長蘇貞昌「危橋補助跳票，草菅人命」，全額補助危橋改建卻跳票，放任危橋成不定時炸彈。2019年南方澳大橋發生斷裂意外，蘇貞昌宣布全額補助地方危橋改建，但3年多過去，蘇貞昌都已下台，全國道路橋梁受損構件仍逾2成未修，原因是交通部只要求地方政府檢測，卻不補助維修。

羅智強說，雲林縣有71座橋待修，縣府苦無經費。有立委曾邀交通部長王國材會勘，對縣內危橋修繕經費不足向王請命但卻不了了之，最後還是靠台塑捐助2億餘元才有經費拆除改建。羅質疑，這種「只檢查不治療」的作為，只會讓小病不醫延誤成大病，後悔莫及。

羅智強表示，民進黨政府大灑幣補助私校學雜費，每年要花150億元，政策買票不手軟；前瞻預算8年8800億全台綁樁，補助豆腐渣工程，浪費人民納稅錢。橋樑安全，人命關天，交通部卻不肯花錢。

對此，行政院幕僚說，2019年南方澳大橋斷橋事件後，行政院除投入10億重建該橋外，並立即針對全國2.6萬座橋梁進行總體檢。2020年2月，時任院長蘇貞昌核定3年14億的「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫」，就全國101座危橋進行重建補強（其中雲林縣就有11座，中央補助99%、5780萬），3年內全國完成100座，僅剩的1座為嘉義縣臥龍橋，但在上個月完工。

蘇巧慧也說，蘇貞昌今年1月卸任，3月30日立法院交委會至雲林考察，雲林縣提出希補助改建7座、維修64座縣管、鄉管橋梁，但至今縣府僅提出1座補助計畫，且該座橋是在四湖鄉，並非羅智強所提的麥寮鄉台塑捐助，四湖鄉這座交通部公路總局已在6月29日現勘完成後，請雲林縣府修正再報審，雲林縣府目前尚未報修正計畫。

蘇巧慧強調，其他未提資料的待修橋梁，地方政府尚未提案向公路總局申請，公路總局未來會依縣府申請資料辦理現勘並給予協助。

政院幕僚指出，蔡政府自2016年迄今，共投入近230億元，進行300多座省道橋梁耐震補強或改建，目前已完成270多座，2026年底全部完成。