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羅智強告官！控蘇貞昌危橋補助跳票　公總：101座危橋已全數補強

▲▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人主持新建南方澳大橋通車剪彩典禮，新橋當天15時正式開放人車通行。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲南方澳大橋2019年10月斷裂後，2022年12月完成重建通車。（資料圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

國民黨立委參選人羅智強成立反貪腐監察院，宣布「第16告」瞄準前行政院長蘇貞昌，指控蘇承諾危橋補助卻跳票，放任危橋成不定時炸彈，草菅人命。對此，公路總局今(5日)發聲明強調，南方澳大橋斷橋後，全國提出101座橋梁檢測及重建已全數完成。

羅智強指控，2019年南方澳大橋斷裂，釀6死、12傷，當時行政院長蘇貞昌宣布全額補助地方危橋改建，但3年多過去，蘇貞昌已下台，全國道路橋梁受損構件仍逾2成未修，原因是交通部只要求地方政府檢測，卻不補助維修，放任危橋成不定時炸彈，草菅人命。

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交通部公路總局今澄清，行政院自2019年10月南方澳大橋斷橋後，除投入10億元重建該橋外，並立即針對全國2.6萬座橋梁進行總體檢。2020年2月行政院前院長蘇貞昌據以核定為期3年、總經費14.26億元之「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫」，就全國101座危橋進行重建或補強。

公路總局表示，計畫執行期間由行政院公共工程委員會定期專案列管辦理進度，僅嘉義縣政府所轄臥龍橋因疫情影響遲延至112年6月完工外，其餘100座橋梁均如期於111年完成，其中包含雲林縣申請11座橋梁，補助經費達9300萬元。

除補助列管的危橋改建外，中央主管機關也定期評鑑全國所有車行橋梁，督考橋梁管理機關定期辦理檢測與維修，公路總局表示，111年度實施縣市政府橋梁評鑑結果，整體維修率已由110年度68.1%提升至111年度76.87%，顯示經交通部督考，各縣市政府已提升對橋梁維修重視，逐年提升維修率。

▲▼ 嘉義縣中埔鄉裕民橋被列危橋，18日將封橋改道 。（圖／記者翁伊森攝）

▲各縣市政府須定期檢測維修橋梁，中央進行評鑑 。（示意圖／記者翁伊森攝）

公路總局表示，中央每年依各縣市府所轄道路橋梁權重，由行政院主計總處逕撥統籌分配款，供縣市府使用於道路橋梁維管、檢測及維修。111年車行橋梁有23.13%為未維修構件，係屬當年度橋檢後新增待維修部分，地方政府自當透過專款專用之統籌分配款，辦理橋梁檢測及維修，及因應當前營建市場缺工及缺料情形，妥善規劃修復方案並覈實擬定發包策略。

公總指出，如確因維修補強費用過高、地方財源無法負擔時，再透過道路橋梁屬性，申請依據當前各補助機制申請辦理。

部分地方政府經費不足導致橋梁維修率差，公路總局統計，目前僅8座地方政府轄管橋梁申請「生活圈道路系統建設計畫-縣市政府受損公路橋梁整建計畫」經費補助。

至於雲林縣府今年3月立院考察橋梁無力負擔維修經費一事，公路總局表示，考察當日即建議縣府視各道路橋梁不同屬性，循行政程序分別向中央各部會申請補助。其中雲122-1線海新橋因屬公路系統，公路總局已就縣府提報計畫經費約1億元，其餘各橋均待由雲林縣政府視需求考量辦理。

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羅智強危橋蘇貞昌補助公路總局101座

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