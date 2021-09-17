　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓疫苗覆蓋率破7成！3600萬人打完第1劑　殘劑今開放第2劑預約

▲▼南韓第1劑新冠疫苗覆蓋率已於17日下午突破7成，超過3600萬人施打。（圖／達志影像）

▲南韓第1劑新冠疫苗覆蓋率已於17日下午突破7成，超過3600萬人施打。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠疫苗從今年2月26日起開始進行大規模接種，經過204天以後，全國接種覆蓋率終於趕在中秋節（추석，南韓稱秋夕）連假前，於今（17）日下午突破70%，超過3600萬人施打過第1劑疫苗。對此，總統文在寅也興奮地在臉書上發文證實。

另外，南韓藥廠賽特瑞恩所研發的新冠抗體治療藥「렉키로나주」（成份名為Regdanvimab，編碼CT-P59）完成第3期臨床實驗，稍早傳出已通過該國食藥處的正式品項許可，確認能有效抑止病情演變至重症。

根據韓媒《News1》、《韓聯社》報導，南韓新冠預防接種應對促進團指出，截至17日下午5時的統計結果，已有3600萬4101人施打過第1劑新冠疫苗，占全國總人口70.1%、18歲以上人口的81.5%，而其中更有2188萬6103人完成2劑疫苗接種，占總人口42.6%。

南韓疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）表示，「新冠疫苗預防接種正如期順利進行，之所以能達成全國3600萬人接種第1劑疫苗的目標，乃是因為國人高度參與和關注，在此向願意配合的國人們致謝。」

▼南韓藥廠賽特瑞恩研發新冠抗體治療藥物CT-P59。（圖／達志影像）

▲▼南韓藥廠賽特瑞恩研發新冠抗體治療藥物CT-P59。（圖／達志影像）

而韓媒《東亞日報》指出，從17日起將正式開放透過線上預約「剩餘疫苗」（殘劑，잔여백신）來施打第2劑，且輝瑞（BNT，殘劑）疫苗兩劑的施打間隔可從原本的6周縮短至3周，莫德納（殘劑）則可從原本的6周縮短為4周。

►南韓研發新冠治療藥劑！老鼠實驗證實：「對Delta變種病毒有效」　

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
男「被安全索彈飛」　從5樓高摔下慘死
一張圖看「六都5倍券加碼」　這縣市猛砸3億全台最大方
銀行「五倍券放大術」！最狂送百萬現金、升級20倍券
聊天紀錄石沉大海？　LINE官方曝「3招秒搜尋」
疫情炸鍋「3好友決意離婚」　工程師、公務員不忍了：人生痛苦
長髮妹遭攔查不敢看警　一查是「四條通」
快訊／108萬劑莫德納深夜抵台　蔡英文首曝催貨心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州野火狂燒！世上最大老樹恐被毀　消防員急用防火毯護千年古木

南韓疫苗覆蓋率破7成！3600萬人打完第1劑　殘劑今開放第2劑預約

變種病毒空氣傳播變更強！患者呼出病毒量增100倍　專家教1招自保

台灣回贈「1萬台血氧機」報恩　日本再度深表謝意：時機得宜

同困車上2小時！9歲童玩耍觸怒鬥牛犬　全身「54處咬痕」失血慘死

日政府專家一致同意：需要接種第3劑疫苗　有條件開放混打第2劑

前男友教壞她「加入夫妻床戰」　熟女吐性癖：最愛攻掠70歲銀髮族

北韓疑正擴建鈾濃縮廠！一個月內砍樹蓋圍牆　恐產氫彈攻擊美國

《鬼滅之刃》動畫公司涉嫌逃漏稅　社長當庭鞠躬認罪

原始人「穿衣證據」找到了！可追朔至12萬年前　技術竟和現在相同

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

加州野火狂燒！世上最大老樹恐被毀　消防員急用防火毯護千年古木

南韓疫苗覆蓋率破7成！3600萬人打完第1劑　殘劑今開放第2劑預約

變種病毒空氣傳播變更強！患者呼出病毒量增100倍　專家教1招自保

台灣回贈「1萬台血氧機」報恩　日本再度深表謝意：時機得宜

同困車上2小時！9歲童玩耍觸怒鬥牛犬　全身「54處咬痕」失血慘死

日政府專家一致同意：需要接種第3劑疫苗　有條件開放混打第2劑

前男友教壞她「加入夫妻床戰」　熟女吐性癖：最愛攻掠70歲銀髮族

北韓疑正擴建鈾濃縮廠！一個月內砍樹蓋圍牆　恐產氫彈攻擊美國

《鬼滅之刃》動畫公司涉嫌逃漏稅　社長當庭鞠躬認罪

原始人「穿衣證據」找到了！可追朔至12萬年前　技術竟和現在相同

傳鄭文燦轉任閣揆　議長邱奕勝：桃園人相信市長會做滿

聽阿母說故事「2屁汪乖乖坐下」　中間米克斯狂扭動卡C位超興奮

健康家居風潮旺　OSIM推uDream「用手指升級」免換機

「iPhone 13神卡」來了！買手機賺回饋 達人推這8張

轉投資事業多！這檔股就像ETF「還免管理費」　投資達人很安心

「看到男生就怕」她吃藥也沒用　揪出國小安親班負責人真面目

一張圖看「六都5倍券加碼勝負」　這縣市猛砸3億全台最大方

新竹光臨藝術節　逛動物園、賞燈過中秋

北市1千元陪讀雅房　下架5個月後又招租

江坤宇生涯2百安與百安同一天　與許基宏激勵拚全勤

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

看了9年　女崩潰發現婦科醫是生父

海上漂4天　媽喝尿哺乳「被吸乾」脫水亡

姊姊和老公搞上　暴怒妹衝進面試會場狂扁

女吃到人肉漢堡　發現腐爛手指崩潰

狗鍊卡住　女被列車高速拖行身亡

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

停經16年老公結紮　62歲女神奇懷孕

台灣自製火箭「飛鼠一號」澳洲發射起火

地底傳詭異哭聲　下水道竟抬出裸女

彎道翻覆　講師噴飛5米高空重摔亡

性侵犯遭火車輾斃　背後原因引猜測

外星生物已在地球？科學家：就在動物園

更多熱門

相關新聞

變種病毒空氣傳播變更強　專家教1招自保

變種病毒空氣傳播變更強　專家教1招自保

「氣溶膠」是新冠病毒的傳染途徑之一，當患者的呼吸道或肺部含有病毒時，這些病毒就會隨著呼吸釋放到環境中，而帶有病毒的氣溶膠也會隨著空氣傳染給其他健康的人。美國馬里蘭大學公共衛生學院最新研究顯示，只要患者戴口罩，就能將釋放到空氣中的病毒數量減少一半以上，證實戴口罩可以有效降低人群受病毒感染的機率。

日本再度感謝台灣贈血氧機：時機得宜

日本再度感謝台灣贈血氧機：時機得宜

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

日政府專家一致同意：需要接種第3劑疫苗

日政府專家一致同意：需要接種第3劑疫苗

連假首波車潮！國5車速40km↓要塞到半夜

連假首波車潮！國5車速40km↓要塞到半夜

關鍵字：

日韓要聞世界疫情新冠肺炎新冠疫苗南韓中秋節中秋連假賽特瑞恩殘劑

讀者迴響

熱門新聞

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

超會算！南投女稅務員4年請假700天

外送平台首樁！認定違反公平法　foodpanda遭公平會重罰200萬元

111刀弒父！母心碎求判死　逆子獄中自縊亡

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

看了9年　女崩潰發現婦科醫是生父

更多

最夯影音

更多
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面