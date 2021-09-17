南韓疫苗覆蓋率破7成！3600萬人打完第1劑　殘劑今開放第2劑預約

▲南韓第1劑新冠疫苗覆蓋率已於17日下午突破7成，超過3600萬人施打。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠疫苗從今年2月26日起開始進行大規模接種，經過204天以後，全國接種覆蓋率終於趕在中秋節（추석，南韓稱秋夕）連假前，於今（17）日下午突破70%，超過3600萬人施打過第1劑疫苗。對此，總統文在寅也興奮地在臉書上發文證實。

另外，南韓藥廠賽特瑞恩所研發的新冠抗體治療藥「렉키로나주」（成份名為Regdanvimab，編碼CT-P59）完成第3期臨床實驗，稍早傳出已通過該國食藥處的正式品項許可，確認能有效抑止病情演變至重症。

根據韓媒《News1》、《韓聯社》報導，南韓新冠預防接種應對促進團指出，截至17日下午5時的統計結果，已有3600萬4101人施打過第1劑新冠疫苗，占全國總人口70.1%、18歲以上人口的81.5%，而其中更有2188萬6103人完成2劑疫苗接種，占總人口42.6%。

南韓疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）表示，「新冠疫苗預防接種正如期順利進行，之所以能達成全國3600萬人接種第1劑疫苗的目標，乃是因為國人高度參與和關注，在此向願意配合的國人們致謝。」

▼南韓藥廠賽特瑞恩研發新冠抗體治療藥物CT-P59。（圖／達志影像）

而韓媒《東亞日報》指出，從17日起將正式開放透過線上預約「剩餘疫苗」（殘劑，잔여백신）來施打第2劑，且輝瑞（BNT，殘劑）疫苗兩劑的施打間隔可從原本的6周縮短至3周，莫德納（殘劑）則可從原本的6周縮短為4周。

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