中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞　「做這事」恐衰運上身狂破財

▲今年中秋天氣預計會不錯，各地都有賞月機會。（圖／示意圖，CTWANT提供）

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中秋連續假期將從明天展開，下周二（21日）更是一年一度，象徵團圓的中秋節，許多人已經調查好，今年中秋佳節天氣不錯，不少人都有賞月計畫。但不同於太陽為陽，古人把月亮視為陰，因此月亮越圓、越大，象徵陰氣越重。星座塔羅牌專家小孟老師，在臉書粉絲團提醒4生肖民眾，今年中秋節不宜外出賞月過久，以免影響自己的運勢。

小孟老師表示，中秋當天是月球最靠近地球的時候，月亮越晚會越大顆，因此為極陰日，當天晚上5點後，也是極陰時，提醒屬牛、馬、蛇、鼠的人在極陰日極陰時不宜賞月過久，以免沖煞自己的運勢。

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1、屬牛：

屬牛中秋前後要注意避免中秋賞月過久，容易沖財帛或資源的宮位，尤其你們最近在花費上容易會有衝動的行為，又或者想買的東西買完之後偏偏就會在另一個地方看到更划算的價錢，讓你悔不當初的感覺，所以中秋前後要花費一些重大事物時一定要多進行比較，才不會浪費多餘的錢財。

2、屬馬：

屬馬中秋節前後要留意健康較差，賞月帶紅包紙在身上，這陣子也容易在思考事情有點頭腦不清，凡事要簽合約，或作什麼重大決定，一定要小心仔細再仔細，只要你有多一層自省的關卡，會讓你的出錯率降低，另外這陣子也容易比較直白說出一些話，但要看場合表達才是。

3、屬蛇：

屬蛇中秋前後沖精神宮位，最近你會特別重視社會發生的大事件，而你也容易被這些事件的好壞影響你的心情，若是不好的負面訊息，請你不要觀看太多，這對你來說無意義，你不如花時間與你的內在相處這樣你也可以讓自己的狀態好更能貢獻群體社會。

4、屬鼠：

屬老鼠中秋前後沖事業宮，這陣子在工作上的表現一定要特別留意一些規範問題，有時後大家都犯的錯都沒事，但就是你會被抓出來檢視，所以除了要努力工作之外，也要留意是否有遵守工作上的規範，另外與主管溝通也容易出現一些衝突但不要作太過衝動的決定。

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