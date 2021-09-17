連假首波車潮！國5車速40km↓要塞到半夜　今晚國道3大地雷路段曝

▲國道五號雪山隧道已開始壅塞。（圖／記者張克銘攝）

記者李宜秦／台北報導

明天開始就是中秋連假，國道五號南下路段持續壅塞，車流不到40公里。交通部高公局表示，今日國道車流量較去年稍微增加，預計今晚壅塞路段包括圓山、土城、台中、彰化等路段，不過其中也包括上下班車潮，而國五預計壅塞至今晚24時，行車時間為平日3倍。

高公局表示，今日壅塞路段包括18到22時國1南向楊梅－新竹系統、18到22時國3南向三鶯－關西、9-24時國5南向南港系統－坪林等路段，行車時間均為平日三倍。

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高公局國道路況播報員張耿宗表示，截至今日下午3點為止，國道車流量共22百萬車公里，預計今日將達112百萬車公里，較去年中秋連假前一天稍微增加。國道五號往宜蘭方向的車流量則達2萬輛次，較去年同期增4％。

▲中秋連假國道壅塞路段、時段。（圖／高公局）

今日北區台北、桃園、新竹有局部壅塞，主要以上下班、物流、商務等車流為主；中部台中、彰化車多，局部時段壅塞；南區壅塞情況則較為零星，大致順暢正常。國五則自中午開始就有南下車流，造成南港、坪林、雪隧等路段壅塞，預計壅塞情形將會持續到入夜。

今日晚上返鄉加下班車潮影響，國一楊梅到新竹、圓山、國三土城到關西、台中及彰化都會區等處，都可能會持續壅塞，而國五南下也會湧入返鄉車流。高公局建議，連假前兩日南下利用下午上國道、後兩日北上上午上國道，較能避開車流。

根據高公局1968 APP顯示，坪林－頭城、汐止端－圓山、圓山－五股、三重－泰山、板橋－土城、泰山轉接道－林口、觀音山－台北港端、桃園－內壢等路段車多壅塞，車速不到40公里。

▲中秋連假國道交通疏導措施。（圖／高公局）