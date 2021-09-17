快訊／全台最多！台中振興加碼超過3億　週抽10萬現金、再送豪宅

▲盧秀燕公布加碼。（圖／記者李忠憲攝，下同）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中市政府17日上午召開「台中市中央振興券加值計畫措施」記者會，公布加碼措施，號稱全台最高加碼。盧秀燕宣布台中市加值計畫，不同其它縣市「以券換券」，市府配合國慶日登場的第三屆台中購物節，祭出天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金，以及最終壓軸千萬好宅，加碼獎項總額逾3億元，讓商家、民眾都受惠。

盧秀燕指出，台中購物節已成為全國最大的購物活動，除延續去年推出精緻好宅壓軸抽，今年更配合中央振興券，追加3億5千萬元預算加碼，讓獎項大幅躍升，加上市府跨局處總動員，企業及藝文界響應獎項，獎項超過6萬餘組，中獎機率大幅提高，民眾使用中央振興券消費，不限類別與金額即享抽獎與店家促銷雙重優惠。

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盧秀燕表示，疫情趨緩後，振興台中經濟是當務之急，舉辦兩屆的台中購物節，年年都成功帶動消費，中央今年振興券由去年3000元加碼到5000元，發放規模超過千億元，台中為掌握商機，自數月前就開始規劃台中購物節，並滾動修正內容，此次抽獎加碼將是最吸睛且最有感的方案，有信心將千億振興券掃進台中，帶動產業、店家復甦。

經發局長張峯源指出，今年台中購物節擴大獎項規模，除由麗寶集團再次贊助精緻好宅做為活動首獎，在地企業廠商也紛紛響應活動宣傳，加入購物節優惠店家行列；市府各局處也全體總動員參與行銷、招募活動優惠店家及媒合吸睛抽獎品，澎派加碼，為店家爭取振興券千億商機鋪路，全市動起來。

▲台中振興加碼。（圖／記者李忠憲翻攝）

經發局表示，台中購物節去年成功爭取中央「振興三倍券」商機，締造登錄金額90億元佳績，除振興加碼相關網路討論聲量六都第一，據中華經濟研究院研究報告指出，台中購物節帶動台中在地經濟產值平均達90.14億元，創造GDP平均達33.52億元，就業支持及創造效果平均約為4,702人次/年，每創造1元消費可帶動總體經濟產值達1.75至2.46元。