高雄氣爆32死榮化董座無罪！高市府前秘書長扛刑責　陳其邁回應了

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

2014年7月底高雄氣爆造成32人死亡、321輕重傷，李長榮化工董事長李謀偉無罪，高雄市政府前秘書長趙建喬遭判刑3年6月、工程司前副司長楊宗仁2年6月、前工程員邱炳文3年6月定讞。對此，高雄市長陳其邁今（16）日表示，尊重司法判決，現任顧問趙建喬昨天第一時間請辭獲准，但對於管線使用及維護部分，沒有人受到追究感到遺憾。

陳其邁表示，現任顧問趙建喬在昨天第一時間請辭獲准，有關司法判決部分，主要針對當時在工程驗收及疏失責任的釐清，這部分充分尊重司法判決，但對於有關管線使用跟維護部分，並沒有人受到追究，對此表示遺憾。針對未來民事訴訟，市府也會在二審期間，針對相關責任部分釐清，希望法院也能夠釐清賠償責任。

▲高雄氣爆案判刑定讞。（圖/記者黃克翔攝）

高雄氣爆發生在2014年7月31日晚間，當時高雄前鎮、苓雅區民眾聞到濃濃瓦斯味，因此通報疑有瓦斯洩漏，不料深夜接近凌晨0時，三多一路、三多二路、凱旋三路、一心一路一帶竟發生連環爆炸，共計釀成32人死亡、321人受傷。

事後檢警調查，因華運運送往榮化大社廠的丙烯管線包覆不當，無法負荷壓力破損，致使丙烯大量外洩，進而引發爆炸事故，榮化董事長李謀偉、時任高雄市府秘書長趙建喬等共12人，被檢方依照「業務過失致死」等罪嫌，提起公訴。

一審法院審理後，認定12人均有罪，其中李謀偉遭判有期徒刑4年、趙建喬有期徒刑4年10月，其餘10名被告也分別判處4年以上徒刑。案經上訴，高雄高分院二審審理後，去年4月間做出不同認定。

二審法院改認定趙建喬等3名公務員並未針對工程好好把關，確實有責，因此將趙建喬、邱炳文判刑3年6月，楊宗仁判刑2年6月；至於李謀偉等9人，全都逆轉改判無罪。

當時二審判決有罪理由中指出，3名公務員負責發包排水幹道工程，其中趙建喬負責工程設計與最終驗收、邱炳文負責監工、楊宗仁則負責初驗。但在施工過程中卻出現瑕疵，運送石化原料的4吋管竟遭箱涵包覆，致使陰極防鏽法失效，未能達成防蝕目的，最終金屬管壁逐漸由外向內鏽蝕，導致丙烯大量外洩而肇禍。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，15日駁回檢辯雙方上訴，全案就此定讞，確定由3名公務員扛下責任。高雄市政府前秘書長趙建喬遭判刑3年6月、工程司前副司長楊宗仁2年6月、前工程員邱炳文3年6月定讞