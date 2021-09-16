　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄氣爆32死榮化董座無罪！高市府前秘書長扛刑責　陳其邁回應了

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

2014年7月底高雄氣爆造成32人死亡、321輕重傷，李長榮化工董事長李謀偉無罪，高雄市政府前秘書長趙建喬遭判刑3年6月、工程司前副司長楊宗仁2年6月、前工程員邱炳文3年6月定讞。對此，高雄市長陳其邁今（16）日表示，尊重司法判決，現任顧問趙建喬昨天第一時間請辭獲准，但對於管線使用及維護部分，沒有人受到追究感到遺憾。

陳其邁表示，現任顧問趙建喬在昨天第一時間請辭獲准，有關司法判決部分，主要針對當時在工程驗收及疏失責任的釐清，這部分充分尊重司法判決，但對於有關管線使用跟維護部分，並沒有人受到追究，對此表示遺憾。針對未來民事訴訟，市府也會在二審期間，針對相關責任部分釐清，希望法院也能夠釐清賠償責任。

高雄氣爆救災-D2（圖/記者黃克翔攝）

▲高雄氣爆案判刑定讞。（圖/記者黃克翔攝）

高雄氣爆發生在2014年7月31日晚間，當時高雄前鎮、苓雅區民眾聞到濃濃瓦斯味，因此通報疑有瓦斯洩漏，不料深夜接近凌晨0時，三多一路、三多二路、凱旋三路、一心一路一帶竟發生連環爆炸，共計釀成32人死亡、321人受傷。

事後檢警調查，因華運運送往榮化大社廠的丙烯管線包覆不當，無法負荷壓力破損，致使丙烯大量外洩，進而引發爆炸事故，榮化董事長李謀偉、時任高雄市府秘書長趙建喬等共12人，被檢方依照「業務過失致死」等罪嫌，提起公訴。

一審法院審理後，認定12人均有罪，其中李謀偉遭判有期徒刑4年、趙建喬有期徒刑4年10月，其餘10名被告也分別判處4年以上徒刑。案經上訴，高雄高分院二審審理後，去年4月間做出不同認定。

二審法院改認定趙建喬等3名公務員並未針對工程好好把關，確實有責，因此將趙建喬、邱炳文判刑3年6月，楊宗仁判刑2年6月；至於李謀偉等9人，全都逆轉改判無罪。

當時二審判決有罪理由中指出，3名公務員負責發包排水幹道工程，其中趙建喬負責工程設計與最終驗收、邱炳文負責監工、楊宗仁則負責初驗。但在施工過程中卻出現瑕疵，運送石化原料的4吋管竟遭箱涵包覆，致使陰極防鏽法失效，未能達成防蝕目的，最終金屬管壁逐漸由外向內鏽蝕，導致丙烯大量外洩而肇禍。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，15日駁回檢辯雙方上訴，全案就此定讞，確定由3名公務員扛下責任。高雄市政府前秘書長趙建喬遭判刑3年6月、工程司前副司長楊宗仁2年6月、前工程員邱炳文3年6月定讞

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
第二劑孤兒哭了！鄉民驚算「108萬莫德納」殘酷真相
峮峮曝2張舊照「他生前最愛」　小鬼離世周年吐15字
女星視訊老公　他看畫面突尖叫：為什麼裸體！
他撿到小雞養1個月送學校！　才驚是保育類「藍腹鷳」
快訊／桃勤20多歲女染Delta！　同居男友採檢出爐
108萬劑莫德納明抵台　優先施打對象曝光
「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」慶分局長調走　警局長怒了說重話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

摩鐵開毒趴下藥性侵傳播妹　2男1死1遭判刑3年2月

害米克斯活活餓死！胃裡都是「塑膠物質+毛髮」　狠飼主下場曝

住防疫旅館到大廳打電話10萬噴飛　遲不繳納機車遭吊扣

調任遭竹縣地方人士「慶賀」挑釁　三星分局長江建忠：毫不委屈

點名前男友「喝啤酒不舉」　違反《個資法》遭判刑再賠錢

黑吃黑！昨天賣槍給他今天搶他200萬　詐團報警兩幫人都慘了

休旅車拒攔查催油門　警掏警棍狂吼12次「下來」...還是跑了

屁股蛋全露！噁男飛機杯黏社區牆「活塞運動」　警到場繼續抖動

苗栗縣通霄鎮長索賄遭羈押　縣府簡任秘書陳永賢代理　

「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」挑釁　新竹縣警局長：誰作亂就抓誰

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

摩鐵開毒趴下藥性侵傳播妹　2男1死1遭判刑3年2月

害米克斯活活餓死！胃裡都是「塑膠物質+毛髮」　狠飼主下場曝

住防疫旅館到大廳打電話10萬噴飛　遲不繳納機車遭吊扣

調任遭竹縣地方人士「慶賀」挑釁　三星分局長江建忠：毫不委屈

點名前男友「喝啤酒不舉」　違反《個資法》遭判刑再賠錢

黑吃黑！昨天賣槍給他今天搶他200萬　詐團報警兩幫人都慘了

休旅車拒攔查催油門　警掏警棍狂吼12次「下來」...還是跑了

屁股蛋全露！噁男飛機杯黏社區牆「活塞運動」　警到場繼續抖動

苗栗縣通霄鎮長索賄遭羈押　縣府簡任秘書陳永賢代理　

「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」挑釁　新竹縣警局長：誰作亂就抓誰

HTC新機傳現身 Google Pay平台　外觀、規格全曝光！

「9月當爸」Bobby造型大變首度露面！　未提半句妻子、小孩

作息不正常小心傷腦 營養師：10大食物防健忘

摩鐵開毒趴下藥性侵傳播妹　2男1死1遭判刑3年2月

桃園真實版開心農場！羊咩咩、小鹿求餵食　還能自製雞蛋水果沙拉

初生小牛被3.5公尺巨蟒吞下肚　母牛目睹悲傷「哞哞叫」不願離開

《玩很大》7周年「新制服曝光」！　胸針圖藏小鬼…吳宗憲：很懷念

漢光演習模擬反登陸作戰、反擊作戰　展訓練成果「砲聲響徹屏東」

台積電、中油簽署天然氣碳中和計劃MOU　向淨零碳排邁進

中華電信祭iPhone 13預約抽獎　最高獎項iPhone 13 Pro！

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

國三生找高三生刺鬼頭　媽見手臂氣炸

被約泡湯傻男樂歪　脫下沉睡女友褲子慘了

即／台中嚴重車禍！大型吊臂車翻下國道　轎車車尾全爛

長照級豆干厝強強滾遭檢舉　千人斬之屋鏟平

翁打AZ第二劑後猝死　家屬「婉拒送醫」原因曝

蜈蚣鼓+送葬隊挑釁　警盯上竹縣黑幫

身上太多錢父母會下地獄　禪寺住持騙孝女2311萬

妹子返台住防疫旅館「會男客7hrs」挨罰10萬

警備隊長開罰單　竟被指「階級太高」

蜈蚣鼓陣賀分局長榮陞　他見BUG笑：青天再世

居隔男偷看牙遭重罰未繳錢　女兒霸氣付清

運毒E奶網紅發文！　139字痛批「台灣人腦子壞了」

即／桃園國三女「社區大樓墜樓亡」

餐酒館「美腿環繞」被臨檢他回：我妹啦

更多熱門

相關新聞

高雄氣爆案定讞　市府3公務員有罪確定

高雄氣爆案定讞　市府3公務員有罪確定

發生在2014年7月底的高雄氣爆案，造成32人死亡、321輕重傷的慘劇。案發後高雄市政府前秘書長趙建喬、李長榮化工董事長李謀偉等12人，遭檢方提起公訴。一審均認定有罪，二審改判市府3名官員有罪，李謀偉等9人逆轉無罪。案經上訴，最高法院15日駁回上訴確定。

高雄婦幼展延期！　衛生局：早已同意

高雄婦幼展延期！　衛生局：早已同意

他們點名「藍白7戰將」選高雄市長

他們點名「藍白7戰將」選高雄市長

長芳輪6船員確診！「全員更替」最快17日離港

長芳輪6船員確診！「全員更替」最快17日離港

王浩宇轉戰高雄：最好時力歸零、民眾黨落選

王浩宇轉戰高雄：最好時力歸零、民眾黨落選

關鍵字：

高雄氣爆陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

最快周日有颱風　最新路徑曝光

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

趙正平驚住院！錄影直播全取消

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

梁家輝「夜夜激情」未成年少女

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面