ZARA官網寫「中國台灣」 　他喊：滾出台灣！不道歉就拒買

▲今記者實際搜尋ZARA官網，可見名稱依舊寫著「ZARA Taiwan, China / 中國台灣」。（圖／翻攝Google）

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨前桃園市議員王浩宇發現，ZARA的官網標示「中國台灣」，「如果台灣人還有骨氣，ZARA不道歉，就拒買到倒閉為止。」而其實中國ZARA曾公開說，「錯誤地將台灣稱為『國家』，對此，我司表達誠摯的歉意。」

王浩宇16日在臉書說，「我從今天開始，拒買ZARA的任何商品 ，並決定丟掉現有的所有該品牌的衣物。滾出台灣，滾去中國：支持+1。」

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對此，許多網友留言，「我也很想跟你一樣有骨氣，但問題是我根本就沒買過ZARA，所以我連拒買的問題都沒有」、「ZARA就算退出台灣市場也倒不了。」

▼ZARA官網標示「中國-台灣台北」。（圖／翻攝Google）

《東森新媒體ETtoday》今實際搜尋ZARA官網，可見名稱依舊寫著「ZARA Taiwan, China / 中國台灣」；另外，ZARA官網中的世界各地辦事處，台北辦事處被標為「中國-台灣台北」。據悉，這不是ZARA官網第一次標註「中國台灣」，過去幾年也都有網友反映過。

而其實在2018年，有中國網友發現，中國ZARA把台灣列為國家，因此揚言抵制。當時ZARA致歉指出，「錯誤地將台灣稱為『國家』，對此，我司表達誠摯的歉意。」

▼中國ZARA在2018年道歉啟事。（點圖可放大／翻攝中國ZARA官網）

