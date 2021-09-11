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王浩宇出征遭嗆「高雄不是資源回收廠」　她狠酸：先從里長做起吧

▲▼桃園市被罷免的議員王浩宇10日宣布，將投入高雄市議員（三民區）的初選。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇10日宣布，將投入高雄市議員（三民區）的初選。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者賴文萱／高雄報導

桃園市被罷免的議員王浩宇10日宣布，將投入高雄市議員（三民區）的初選，拜託大家電話民調支持。民眾黨、國民黨第一時間跳出來嗆聲，高雄不是資源回收廠，不是被罷免議員想來就來、想走就走的地方；民進黨則喊話表示，歡迎每一位人才在高雄築夢踏實。

對於王浩宇宣布將征戰高雄，國民黨高雄市黨部副主委莊貽量就直言，高雄不是「資源回收廠」，更不是被罷免的議員想來就來想走就走的地方，且他參選理由竟是源於過去韓國瑜對他的嗆聲，這種參選理由實在令人深感費解。

莊貽量怒批王浩宇，當初既然被罷免，該思考的是如何拾回桃園人當初對你的信賴，而不是如此說走就走，還把被罷免的市長的話當作參選的理由，不但看不到想為民眾服務的心情，更充斥著口水戰。莊強調，高雄絕不需要你這種專打口水戰的人來空降，高雄人希望的是一場真正的改變與提升，更不是別人眼中的「資源回收地」。

選區同樣也屬三民區的國民黨籍議員童燕珍表示，王浩宇在桃園被罷免，一個正常的民意代表，遭到當地居民唾棄罷免，應該要想辦法重拾在地人的支持，怎麼會突然空降跑來高雄選？怒斥怎麼把高雄人當成沒智慧的人呢？

▲▼ 童燕珍專訪 。（圖／記者洪正達攝）

▲童燕珍嗆王浩宇，有心的話可以先從里長做起。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

童燕珍說，王浩宇沒有深耕高雄、沒有服務過高雄，高雄市民有智慧，是不會接受這樣的民意代表。她說，如果王浩宇有心，不妨先到高雄來，從里長開始做起，好好經營在地，先為高雄市民做一些事情再來選。

至於王浩宇參戰三民區是否會帶來威脅？童燕珍表示，王浩宇屬於民進黨，林于凱則是時代力量，他們的選民結構比較有同質性，如果要來挑戰國民黨議員，理念差距太大。不過，她也說，王浩宇還要先過民進黨的初選，才有機會來挑戰，如果能進場資格都沒有，怎麼選呢？

國民黨高雄市黨部主委李哲華也表態，全台第一位因為挺萊豬而被桃園市民罷免的前議員王浩宇來到高雄參選，這不僅證實民進黨政府根本不在乎反對萊豬進口的廣大民意，也忘記王浩宇曾在許崑源議長過世的時候消費亡者的惡劣態度，如果民進黨不顧高雄人重情重義的特質，那只好用選票幫民進黨下架不良的政治產品。

民進黨立委趙天麟對此則說，人人有機會、個個沒把握，這就是民進黨初選制度美好之處，敬請經歷民主的洗禮！歡迎每一位人才在高雄築夢踏實。

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