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議員捐贈48箱口罩給警消　王浩宇指控：中國製不是醫療口罩要害誰

▲▼王浩宇指控市議員黃柏霖捐贈非醫療口罩。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇指控市議員黃柏霖捐贈非醫療口罩。（圖／翻攝王浩宇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨高雄市議員黃柏霖日前捐贈48箱口罩給三民區警、消、攤商、環保、區公所等機關。民進黨前桃園市議員王浩宇16日臉書指控，黃柏霖捐給警消的口罩「沒有雙鋼印、不是醫療口罩、來自中國廣州」、「捐這種不合乎防疫標準的口罩是要害誰」。

王浩宇指控，「國民黨議員拼防疫？口罩竟不符規定？」，國民黨三民區議員 黃柏霖 捐給警消的口罩，確定沒有雙鋼印、不是醫療口罩外，剛剛更被證實來自中國廣州，「不知道第一線警消是高風險嗎？ 捐這種不合乎防疫標準的口罩是要害誰」？

王浩宇同時於黃柏霖捐贈口罩的貼文留言補充，黃柏霖高調捐贈48箱口罩給三民區的機關，包含環保局、警察及消防隊，結果警察帶回家之後發現，口罩竟然不是醫療級，而是普通的防護口罩。

王浩宇強調，第一線環保人員、警消人員屬於第一線、防疫高風險族群，應該要使用的是雙鋼印的醫療級口罩，防護口罩雖然也有保護效果，但是很可能沒有中間的熔噴層不織布，過濾病毒的效果恐怕非常有限。

王浩宇質疑，這個口罩疑似是國外進口，很多的標示都不太清楚、也沒有中文，如果警消人員不小心戴著這個口罩去接觸確診者，你能負責嗎？

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