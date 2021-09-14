年初才被罷免市議員！4年內能再選「同職務」？　王浩宇解答了

▲王浩宇10日宣布，將投入高雄市議員（三民區）的初選。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者賴文萱／高雄報導

桃園市被罷免的議員王浩宇10日宣布，將投入高雄市議員（三民區）的初選，拜託大家電話民調支持。罷免王浩宇團體也隨即將粉專更名為「罷免王浩宇2.0之血戰三民」，並質疑被罷免人能否選同職務？對此，王浩宇本人也親自認證，「可以，而且連桃園市議員都可以選，就只有中壢區的議員不能選而已。」

罷免王浩宇團體日前將粉專更名為「罷免王浩宇2.0之血戰三民」，簡介也更新表示，雖然2021/1/16將佛地魔罷免趕出了桃園，但這股妖氣卻意圖於高雄三民區重生，未免三民區民眾遭受災禍，本團會繼續與之對抗下去，相信正義永遠會是勝利的一方。

該粉專也質疑，「被罷免人能否選同職務，選罷法並未詳細說明之」，對此，王浩宇則親自認證表示，「可以。而且連桃園市議員都可以選，就只有中壢區的議員不能選而已，你們浪費了好幾千萬，王浩宇變得無處不在。至於罷免，我先當選再說好嗎？」

▲王浩宇表示，被罷免還是可以再參選市議員。（圖／翻攝王浩宇臉書）

事實上，中選會當時說明，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。針對同一公職意思，內政部、中選會也曾解釋，是指「原有職務」，也就是4年內不得再參選中壢區市議員選舉，但去桃園市其他選區或是其他縣市不受限制。