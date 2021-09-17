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五倍券是行政院「帶頭一起玩」　王世堅爆氣：院長是康樂股長嗎？

▲▼台北市議員王世堅堵訪 丁怡銘如果真的嗆立法院 就是「罪加一等」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王世堅痛罵五倍券各部會8大加碼是「多此一舉」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者許力方／台北報導

行政院繼三倍券之後的「振興五倍券」即將登場，9月22日開放登記、10月8日正式領取使用，各部會還加碼推動8大數位券，地方政府也配合優惠，全民摩拳擦掌等著免費用5000元，院長蘇貞昌強調整個優惠措施好上加好，振興更有力，但同黨的台北市議員王世堅則痛批，加碼券「多此一舉」，各部會隨著行政院起舞「一起玩、一直玩、一路玩，天啊！我們是希望中央部會幹大事！」

王世堅日前接受政論節目《新聞不芹菜》訪問時，被問到對五倍券的看法，他第一時間就冷笑了一聲，痛批行政院一意孤行、硬幹到底，但經過總統下去折衷，民眾可以不用繳1000元，就打算不再討論此事，但五倍券就像是討論晚餐要吃什麼，一下說要牛排、沙西米、牛肉麵，講一大堆，大家非常餓，餓到隨便端碗滷肉飯來都可以，端什麼就吃什麼，行政院即便蠻幹，硬要印五倍券，發放時仍會造成舉國歡騰、普天同慶，像他這樣的烏鴉，到時候大家就會認為不需要爭執了。

至於各部會推出的8大數位加碼券，王世堅認為「多此一舉」，各部會隨著行政院起舞，一起玩、一直玩、一路玩，「天啊，我們是希望中央部會幹大事，幫我們人民、社會做大事」，像行政院應該花很多心力在國土規劃，在「五缺」缺水、缺工、缺電等上解決布局，做大事，而非在這種一點點的小事情上，「我請問，院長是康樂股長嗎？帶頭在玩這種東西。」

▼五倍券即將發行，蘇貞昌公布面額樣張。（圖／記者陳家祥攝、行政院提供）

▲▼蘇貞昌9日展現五倍券面額。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院9日曝光五倍券面額。（圖／行政院提供）

王世堅痛罵，蘇貞昌事院長，當然其他院會也會跟著一起做這些事，他還提及前陣子農委會副主委陳添壽還說農遊券「要挑一個吉祥數字」，他光看這個新聞就昏倒火大，因為前一個月、前幾周才因大水農業區受害，農民嚴重受損，還可能會有豬瘟侵台，在這樣的陰影下，「農委會你沒其他重要的事要做嗎？不幹大事嗎？專幹這種發農遊券，大家來去高興，大家一起玩，你是在發大富翁遊戲嗎？」

對於五倍券感到「莫名其妙」，王世堅說，就是四個字形容「吃飽喊餓」（台語），吃飽了在等餓的時候幹閒事，帶頭的人這麼做，自己玩得很開心，下面的人跟著，上之所好上行下效，陳添壽的關注通通在五倍券上，來模仿農遊券，「一天到晚搞這些小東西」，他反問，有需要動員龐大、強盛的國家中央部會來做嗎？

王世堅怒指，說不客氣一點，會希望五倍券發放現金，因為如果當時紓困做得好，現在也不會這樣，紓困到1000萬人，但全台灣2300萬人、工作人口1600萬人，還有600萬人沒紓困到，原因是為什麼？當初就不必設審查申請，繁文縟節、曠日廢時、浪費行政人力，弄半天，說簡單一點，疫情每個行業都受打擊，應該普發，鼓勵高所得者不要領，他估計大概有500萬人不會領，以激發社會的善良。

▼五倍券、加碼振興券規劃。（圖／曾梓倩製）

▲▼0909五倍券、加碼振興券規劃（圖／曾梓倩製）

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關鍵字：

王世堅五倍券行政院蘇貞昌康樂股長

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