外送員大箱勾趴女騎士畫面曝　「落跑零停頓」警：找到人了

記者洪靖宜／高雄報導

一名女騎士日前騎車行經高雄市博愛二路與明誠路口，被從右後方超車的一名外送員的機車外送箱勾到照後鏡，女騎士連人帶車重摔在地，痛到哀號，但外送員卻直接騎車離去，警方表示，已經掌握肇逃車輛，會請外送員到派出所說明。

▲行車紀錄器拍下外送員撞到女騎士後肇逃 。（圖／翻攝臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》）

▲女騎士重摔在地 。（圖／翻攝臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》）

有網友於臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》PO出2段行車紀錄器，畫面中右方一名外送機車騎士準備往左切時，疑似是外送箱勾到另一台機車騎士的後照鏡，女騎士被扯到後失去平衡，隨即連人帶車重摔倒地，但外送員卻直接騎走，還看到他持續鑽車縫。從被撞的騎士行車紀錄器可見，好端端騎在路上，下秒外送員突然從右邊竄出，勾到後照鏡導致她摔車，女騎士摔倒後痛得哇哇叫。





▲女騎士重摔在地 。（圖／翻攝臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》）

警方表示，這起車禍發生在13日18時15分，鼓山區博愛路與明誠路口，外送員因未保持超車間距，擦撞機車騎士導致騎士跌倒受傷，所幸29歲的李姓女騎士僅輕微擦傷，不願就醫，經調閱沿線監視器畫面，掌握肇逃車輛後，已聯繫外送員於17日下午到場說明，後續將視調查情形移送偵辦。

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