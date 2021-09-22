數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看　回饋最狂拿800元

記者黃翊婷／綜合報導

數位五倍券9月22日上午9時起開始綁定，這次共有8家行動支付業者推出優惠，包含街口支付、台灣Pay、Pi拍錢包、悠遊付、橘子支付、icash Pay、歐付寶、LINE Pay Money，其中公股銀「台灣Pay」被認為是最優惠的項目，不用解任務就能輕鬆拿到800元回饋。

▲數位五倍券可綁定信用卡、電子票證、行動支付。（圖／行政院提供）

8家行動支付回饋或優惠詳細如下：

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●街口支付

9月22日早上9點至10月6日中午12點前選擇綁定振興五倍券於街口支付，前2萬名早鳥綁定用戶即贈100元街口幣。

●台灣Pay

與八大公股銀行等22家銀行及財金公司合作，綁定現金回饋最高1400元，享有六重優惠禮，包括「五倍券綁定禮」（個人及共同綁定）最高得800元，「共同綁定禮」最高再得500元，「新戶首刷禮」可再拿100元，「部會加碼禮」數位券加碼最高共2000元，「店家優惠禮」指定特店享20％回饋，「千萬抽獎禮」早鳥日日抽萬元，滿額抽百萬，最高可獨得101萬元，總計抽獎獎金1000萬。

前33萬名可享800元回饋金，若再加上其他優惠和政府的5000元，合計最高可拿到9500元。

▲台灣Pay綁定五倍券7重優惠。（圖／記者曾筠淇製）

●Pi拍錢包

享加碼早鳥禮「7-ELEVEN現金抵用券300元」，除個人綁定享優惠外，每增加1位共同綁定者，可額外獲得「7-ELEVEN現金抵用券300元」（合計最高回饋1,500元）。

主打通路消費回饋，指定旅遊通路（如雄獅旅遊、易遊網、KKday等），滿額最高贈5150元刷卡金；使用玉山家樂福聯名卡綁定數位券，並於2021年10月8日、10月12日至10月15日、10月17日及10月19日，至家樂福店內以家樂福錢包累積消費滿5000元，贈家樂福500元即享券（10％回饋）；PChome線上購物、momo購物網、蝦皮購物及Yahoo奇摩購物中心刷玉山卡，滿額最高享13.8％回饋。

●悠遊付

綁定可獲得「五夠大包」振興禮包，內有總價值5000元的現金回饋券（限1萬份），包含19張優惠券，分別為2張網購單筆消費滿1萬元回饋1000元、2張百貨3C單筆消費滿5000元回饋500元、5張藥局美妝單筆消費滿1000元回饋200元、10張超商超市單筆消費滿200元回饋100元。

符合回饋條件，即可獲得悠遊付儲值金，回饋比率最高達50％。

▲悠遊付「五夠大包」振興禮包。（圖／北市府提供）

●橘子支付

成功綁定享有閑娛樂電商3張優惠券（滿499折100乙張、滿1000折200乙張、滿5000折1200乙張），活動期間於有閑娛樂電商消費，加碼再抽iPhone13 128G。

另外，成功綁定五倍券每筆消費享10％零用金，每人最高享500元零用金，活動總預算為100萬元零用金。

●icash Pay

自9月22日上午9點起到icash官網數位振興券登錄區，或使用icash Pay APP快速登錄成功的前5萬名消費者，將免費送20點OPEN POINT。

於10月31日前登錄成功，還有機會參加萬點OPEN OPINT抽獎活動，有10位幸運兒將成為一人獨得1萬點OPEN POINT得主，等同再賺1萬元現金可跨OPEN POINT熟客生態圈超過50大品牌使用。

●歐付寶

當日消費，隔日回饋，前400萬綁定數位支付之用戶，還有機會獲得好食券500元。

●LINE Pay Money

首3日綁定即享LINE POINTS 100點，新戶綁定再加碼100點，共同綁定最高再享200點。

信用卡達人寶可孟接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，認為對大部分民眾來說，綁定「台灣Pay」不用解任務就能拿回饋相對簡單，而紙本券對老人家來說最為簡單，年輕人則愛用信用卡、行動支付去搭配數位券賺回饋，以他目前研究，覺得星展銀、玉山銀行方案最有感。

寶可孟也提醒，選擇信用卡綁五倍券的人，要留意銀行方案有沒有名額限量，要確認是否有搶到登入名額，以及有沒有限制新戶、家戶綁定等等，如果家中有年紀過小的小朋友、年長者，可透過「家戶綁定」一起使用，省去代領券的麻煩。

►點此前往「振興五倍券」官方網站。