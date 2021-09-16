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社會 社會焦點 保障人權

闖追思會潑漆李登輝遺照　資深藝人辯「洗得掉」判決結果出爐

▲▼鄭惠中移送北檢 。（圖／記者羅志華攝）

▲鄭惠中潑漆李登輝遺照被控妨害祭禮等罪 。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

資深藝人鄭惠中去年8月14日，混入故總統李登輝位在台北賓館的追思會，朝李登輝遺照丟擲裝了紅漆的氣球，遭檢察官提公訴，但她出庭喊冤，辯稱自己用的是水泥漆，洗一洗就乾淨了，台北地院16日依毀損罪判她拘易25天，得易科罰金2萬5千元；鄭惠中另被控妨害祭禮部分，不另為無罪判決。可上訴。

鄭惠中是在事發當天中午進入追思會場，原本坐在最後一排，後來走到第一排，突然丟出2顆裝漆氣球，其中1顆爆開噴濺李登輝肖像及十字花架，也濺灑周遭舞台紅地毯、木質牆壁、白色窗簾及屬古蹟本體的白色石柱，鄭惠中當場被上銬逮捕時，還喊著「討厭台獨教父」。

到了法庭上，鄭惠中仍稱因為討厭李登輝所以潑漆，但辯稱有做過實驗，她使用的水泥漆是可以清洗乾淨的，不會讓物品達到不堪使用的程度，聲請法官做實驗證明她潑漆不會構成毀損罪。鄭的辯護律師也幫忙解釋，鄭是主觀認為李登輝誤黨叛國，潑漆屬於表達政治立場。另外，台北賓館屬於古蹟，雖然檢察官認為，被波及到的白色石柱可再上漆蓋過，並不構成違反《文化資產保存法》，但外交部已提起民事求償74498元。

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