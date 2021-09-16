外交部國慶影片曝　蔡英文獻聲：國際支持讓台灣民主強大

▲總統蔡英文為外交部2021年國慶文宣影片「2021，台灣有你」獻聲。（圖／翻攝自外交部YouTube）

記者呂晏慈／台北報導

雙十國慶將至，外交部16日公布2021年國慶文宣影片「2021，台灣有你」，結合日本、美國、波蘭、捷克、立陶宛、斯洛伐克等國援贈疫苗的影像，總統蔡英文並在片尾獻聲說，非常感謝國際社會對台灣持續不斷的支持，讓台灣的民主更加強大。

外交部國慶影片內容包括4個主軸：「健康台灣、抗疫有你」、「民主台灣、守護有你」、「創新台灣、共榮有你」及「文化台灣、傳承有你」，向國際社會介紹台灣在抗疫、民主外交、經濟及文化領域的成果與動人故事。

蔡英文在片中獻聲說，謝謝這段期間每一位付出的台灣人，「因為有你們，台灣才能在每一次挑戰當中，展現韌性、度過困難。」

此外，蔡英文也在片尾用英文表示，非常感謝國際社會對台灣持續不斷的支持，「當台灣面臨艱鉅的區域及全球挑戰時，你們願意和我們站在一起，有了你們的支持，我們的民主更加強大。」

外交部發言人歐江安今天在外交部例行記者會表示，特別感謝日本、美國、波蘭、捷克、立陶宛、斯洛伐克等國援贈疫苗給台灣，這彰顯民主國家相互扶持、團結一致的良善循環。

歐江安說，外交部同步製作了日文、法文、德文、俄文、西班牙、義大利、阿拉伯文、葡萄牙文、印尼文、越南文、泰文等13種語言的版本。

外交部國慶文宣影片連結