游錫堃評兩蔣政權殘酷　朱立倫批：為黑兩蔣不惜美化日本殖民史

▲朱立倫批游錫堃為了黑兩蔣美化日本殖民以及中國共產黨。（圖／翻攝朱立倫臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

促轉會日前公布中正紀念堂轉型方案，規劃移除前總統蔣介石銅像，引起各界熱議，立法院長游錫堃就日前評論「當年兩蔣政權對付組黨人士的力道，比起日本政府及現在中共在香港迫害民主人士都是更殘酷的」，國民黨主席參選人朱立倫15日批評，游錫堃為了黑兩蔣，不惜美化日本殖民史。

朱立倫在臉書批評指出，「民進黨為了黑兩蔣，不惜美化日本殖民史」，他質疑，這種美化日本殖民以及中國共產黨的言論，竟出自國會議長之口？熟悉歷史與珍愛民主的人，恐怕都會聞之震驚。

朱立倫表示，參考史丹佛大學胡佛研究所專家林孝庭新撰的《蔣經國的台灣時代》，書中引述前總統李登輝論點，稱前總統蔣經國對民進黨建黨的態度溫和，因為蔣經國親自指示「此時此地，不能以憤怒態度輕率採取激烈行動，引起社會不安，應採溫和態度，以人民國家的安定為念。」

他接著指出，前行政院長郝柏村也憶及經國先生指示對組黨人士要「避免衝突、冷靜處理」。幾天後，經國先生接受美國華盛頓郵報發行人葛蘭姆女士（Katherine C. Graham）專訪，即宣布台灣將解除戒嚴，並開放黨禁、報禁。

朱立倫比較，游錫堃院長口中相較不殘酷的日本殖民政府，以發生在1896年的日軍「雲林大屠殺」為例，日籍雲林支廳主記今村平藏在《蠻煙瘴雨日誌》記載，日軍當時殺害一萬餘名台灣人。

朱立倫說，至於中共在香港的行為，警察滿大街的拘捕年輕人，催淚彈與瓦斯彈四射齊發，他自己就曾多次公開聲援。反觀手握權柄的游錫堃院長，不督促政府加速收留香港民眾，反而看著投審會在2020年3月提高投資移民門檻，把香港朋友拒於國門之外，自己力所能及的事不去做，現在還拿香港處境來說嘴，這是不是滿嘴道學假慈悲？

朱立倫批評，促轉會最近研擬把中正紀念堂的蔣中正銅像移除，要改成「反省威權歷史公園」，與游錫堃院長此番言論對照，民進黨想透過竄改歷史、黑化兩蔣、抹煞過去國民黨治理的貢獻，意圖已經非常明顯。