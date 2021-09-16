江蘇城管一手拽起72歲擺攤婦重摔在地　陸網氣炸：沒人性的東西

記者魏有德／綜合報導

江蘇南通一名城管人員昨（15）日從車上將一名72歲老婦人拽下，使老婦人重摔在地，一度站不起來。這段影片在微博上傳開後，大陸網友群情激憤，怒批這名城管，「沒人性的東西」；「暴力執法就是該死」；「人的惡甚於畜生」。事後，警方介入調查，對吳姓城管行政拘留15日並處罰款1千元人民幣（約4300元新台幣）。

▲江蘇南通一名城管取締攤販時，出手重摔一名72歲老婦人。（圖／翻攝微博北京時間）

根據釋出的影片顯示，3名城管人員先是朝著站在路邊的擺攤老婦人走去，緊接著吳姓城管動手搶走老婦人手中的秤桿，老婦人拉著吳姓城管的衣袖，吳姓城管仍無動於衷地往回走，過程中，這名老婦人被連拖帶拉的倒在路中央。

吳姓城管將手中沒收的秤桿擺上箱型車後，老婦人跟著爬上車想把秤桿拿回，這時，吳姓城管先是把秤桿往路上隨便一甩，然後用右手搭著老婦人的肩膀，將她從車上直接拽倒重摔在地，老婦人在地上滾了一圈後便趴在地上一時起不了身。

這時一名目擊者連忙衝上前，手指著吳姓城管說，「不要動手，有事好好商量、好好說，盡量不要鬧事！」隨後，這幾名城管便重重關上車門搭開車揚長而去。

▲老婦人一度緊抓城管人員，央求不要沒收做生意用的桿秤。（圖／翻攝微博北京時間）

對此，南通警方表示，動手的吳姓城管為街道城管協管員，他在管理流動攤販的過程中，對被侵害人張某（女）實施了故意損毀財物和故意傷害他人身體的違法行為，已被處以行政拘留15日並處罰款1千元（人民幣）。

這段影片在網路傳開後迅速發酵，有網友怒批，「城管這部門早就該撤銷了」；「地痞流氓穿衣服就是城管？」；「畜生東西都當城管了？」；「垃圾垃圾垃圾」。