暴力團首腦瑪莎拉蒂代步　汽車內裝藏「秘密」被狗打敗

記者李忠憲／台中報導

台中市警局刑警大隊19日宣布偵破一起幫派販毒暴力集團，該集團以租車行掩護，將毒品藏放租賃車夾層，雇用未成年員工代送毒品，處理金錢糾紛就率眾暴力討債。檢警逮捕李姓首腦等13人，並查扣改造槍彈、毒品等及贓證物。雖然犯嫌狡猾將毒品藏車內夾層，但仍逃不過警犬靈敏鼻子，訊後後依組織、毒品等罪嫌送辦。

▲台中市刑大破獲一暴力販毒集團，起出大批槍彈及棍棒等贓證物。（圖／民眾提供）

▲▼警方壓制李姓首腦，並起出大批毒品。（圖／民眾提供）

台中市刑大去年接獲情資，40歲李姓男子2017年就曾率眾犯下多起暴力事件，已遭警方列為治平專案對象，並檢肅到案。他出獄後未見悔改，依然組成販毒集團，平時開瑪莎拉蒂代步，招募未成年青少年當員工，透過微信等通訊軟體由青少年代送毒品交易。

李男更利用其胞兄在市區經營租車行，以租車行為據點，將毒品藏放在租賃車的車內夾層後，供集團成員充當小蜜蜂當作販毒交通工具。另外，李的哥哥租車行曾發生顧客租車肇事卻不願出面善後，李男就教唆手下當街攔車擄人痛打，並透過暴力討債牟利。

▲▼犯嫌將毒品藏放車內夾層，仍遭警犬嗅出。（圖／民眾提供）

警方查出，該集團以李男為首腦，利用微信通訊軟體，公開推送販毒愷他命、毒咖啡廣告訊息，吸收成員陳男等12人，分別擔任倉管、小蜜蜂車手、總機等職務參與販毒工作，其中成員有少年4人。

專案小組17日見時機成熟，兵分多路逮捕李男及哥哥、員工幹部共13人，並起出5把改造手槍、彈匣8個、子彈89顆、15支棒球棍、1支武士刀、1支摺疊刀、毒品咖啡、果汁包402包(毛重約2558公克)、愷他命63包(毛重約125公克)、咖啡包果汁粉半成品約23公斤、現金26萬餘元及手機28支等證物。

李男原以為毒品藏在車內夾層，不會被發現，但警方也非省油的燈，找來警犬Tiny嗅聞，果然在車門夾層找到許多包毒咖啡及愷他命。李男等人在警詢後遭移送台中地檢署複訊，檢察官向法院聲請羈押中。

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