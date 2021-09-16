美和科技大學「全盲金牌天使」陳靜儀　獲圓夢助學金

▲「全盲金牌天使」陳靜儀獲頒「活著．就是勝利」圓夢助學金 。（圖／美和科技大學提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣美和科技大學社會工作系一年級新生、「全盲金牌天使」陳靜儀13日獲頒由教育部國教署、台中市政府及周大觀文教基金會舉辦的「活著．就是勝利」圓夢助學金。

陳靜儀不畏身體障礙，不僅在運動項目有傑出的表現，如在全國身障運動會短跑及鉛球項目，囊括四面金牌、身心障礙者會長盃田徑錦標賽榮獲6面金牌、入選中華民國潛力新秀選手，她的優秀表現更榮獲總統教育獎。

陳靜儀期許自己未來能成為專業助人的社會工作者，幫助社會上其他弱勢，回饋社會，因此努力用功求學，主動選讀美和科大社會工作系。

該校社會工作系主任吳鄭善明指出，靜儀因視覺障礙，系上將結合學校諮商輔導中心資源教室的人力及輔具等，協助靜儀順利就學並適應大學生活，並由班導師積極關懷與支持，讓她不畏艱難，克服障礙，努力完成人生目標，她的精神不但令人敬佩，也可成為莘莘學子的典範。

校長翁順祥說，靜儀榮獲這項殊榮，讓全校師生均感到非常高興，也祝福她完成社工系4年學習路程，畢業後，再把愛傳送給社會上需要關懷及協助的人，把愛永遠地傳續下去，成為善循環的力量。

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