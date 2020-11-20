向危險說不！內埔警分局赴美和科大教授防身術…學生驚呼連連

▲屏東縣內埔警分局到美和科技大學舉辦簡易防身術教學活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鑑於近日對校園安全工作的重視，屏東縣內埔警分局提升轄內各級學校安全維護工作，將大學生校外住宿安全列為勤務重點，18日晚間，到美和科技大學舉辦簡易防身術教學活動，由常訓教官蔡松成講解各項防身技巧及觀念，並由外事員警在場演練，共有500多名外宿學子參加，驚呼連連。警方希望學生們都能學以致用，保護自身生活安全。

▲▼美和科大防身術、練習。

這項防身術教學共分3個階段，從生活安全觀念教學、人體弱點與反擊要領暨簡易擒拿技巧運用，不僅結合了理論與實務，重要的是讓學生們瞭解到，唯有透過不斷的學習，提升自我防護意識與防衛技能，「才能向危險說不!」。

▲▼指導防身、反應熱絡。

教學中，蔡教官更拉著男同學，向全體女學生示範，面對陌生人襲胸時的應對，教導如何在保護自身安全前提下，讓色狼不敢進一步侵犯，全場驚呼聲連連。

校方同時準備防身利器-防狼哨子，由校長翁順祥親自交到學生手中，女學生紛紛點頭致謝，翁校長感謝內埔警分局致力於校園安全維護工作，保障住宿學子起居安全。

分局長蔡耀順表示，每位青年學子都是未來的主人翁，校園安全轄區分局責無旁貸，而安全成長的校園環境有賴各校教官、師長及警方共同努力達成，除教導學生培養正確的生活觀念與危機意識，亦致力改善校園周遭的危險路段和治安死角，保障學生一個友善安全的生活環境。

▲Her今天推出「Mr.J家居生活防塵多層組合鞋架」原價1200元、特價369元