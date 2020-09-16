美和科大開學日！警官開講平安秘技：反毒抗詐注意交通

▲屏東縣政府警察局內埔分局於美和科技大學開學日，宣導校安重點。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為貫徹行政院反毒政策暨建構無毒校園之決心，屏東縣政府警察局內埔分局於14日美和科技大學開學日，向全體師生展示警方掃蕩毒品的決心，而警政署支援該分局「無毒校園」專任警員張予霞也到場做宣導，展現內埔警致力將毒品犯罪趕出校園。

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▲▼警方到美和科大提醒青年學子反毒、反詐、注意交通安全。

偵查隊副隊長許育銘向上千名新生展現近年來新型態毒品的種類及包裝，期望借由圖片與影像，幫助年輕學子提升辨識能力，避免落入毒品糖衣之陷阱，警方呼籲在場學生，面對毒品誘惑，除勇敢拒絕外，應主動向教官、師長或警察機關反映，俾利及時查緝，防堵毒品流竄校園。

在打詐方面，他教導新生留意各項打工求職內容，並以「天下無白吃的午餐」勸戒年輕人勿貪小便宜，避免淪為詐騙集團之犯罪工具，後悔一生。

在交通安全方面，交通組長巴龍祥點出首駕族事故多好發在上、下課及用餐時段，提醒學生遇到車流量較大的情況，務必專注駕車、切勿搶快，並播放轄內死亡車禍影片，告誡學生違反交通規則，恐面臨嚴重後果。

他且傳授正確的防禦性駕駛觀念，灌輸學生們落實路口慢、看、停的行車意識，方能遠離車禍。最後並透過有獎徵答方式，加深學生們印象，「保護自己，並保護身邊的人」。

分局長蔡耀順說，防制校園毒品係目前警政工作重點，為避免毒品戕害校園，該分局妥適運用專責警力，致力轄區內各校毒品查緝及宣導工作，期能建構乾淨、清新與安全的「無毒校園」。

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