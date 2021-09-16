108萬劑莫德納最快明深夜抵台　總統府曝背後「催貨秘辛」

▲108萬劑莫德納最快明深夜抵台。（圖／翻攝張惇涵臉書）



記者杜冠霖／台北報導

108萬劑自購的莫德納最快於明天深夜抵台，對此，總統府發言人張惇涵表示，這是政府洽購的莫德納疫苗中，單一批次數量最多的一次，「總統也指示了外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴、駐法代表吳志中，多方溝通，共同協助讓莫德納疫苗早一點抵台。」

張惇涵16日指出，今天，行政院和指揮中心已經對外說明，新一批108萬劑的莫德納疫苗，最快將在明天深夜運抵台灣，這是政府洽購的莫德納疫苗中，第一批由美國廠出貨的，也是歷次供貨的數量中，單一批次數量最多的一次。

張惇涵表示，國際疫苗供應的狀況始終不穩定，因此疫苗的催貨，一直以來都是行政防疫團隊與國安外交團隊共同努力。指揮中心可以說是天天寫信、週週視訊會議在催貨，「陳時中跟醫護防疫人員在防疫工作第一線，蘇貞昌帶領行政團隊統籌防疫、紓困、振興工作，蔡英文與外交團隊則以國安視野，緊盯疫苗供應調配。」

張惇涵指出，6月6日三位美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪問台灣，宣布美國將援贈台灣疫苗。當天，蔡英文跟三位參議員會晤時，除表達感謝外，並表達希望莫德納疫苗能從美國廠出貨供應，加上歐洲廠的產能，更確保疫苗供應，「相信三位參議員有將總統的期盼帶回美國，很快地我們獲得了正面回應。」

張惇涵表示，莫德納疫苗的國際供應，在前一陣子也出現了緊張狀況，供貨的時程、數量等相關的訊息，可以說是一日數變。在這過程當中，自己跟疾管署署長周志浩很頻繁地通電話，甚至時常開會，大家不斷更新最新訊息，都是希望多管齊下，催貨、催貨、催貨，這是工作的日常，也是大家共同的目標。

張惇涵指出，而蔡英文8月10日在總統府接見美國在台協會新任處長孫曉雅時，也再次表達，希望莫德納疫苗能從美國廠直接出貨，讓供應更為穩定。於此同時，蔡英文也指示了外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴、駐法代表吳志中，多管齊下，共同協助讓莫德納疫苗早一點抵台，讓長輩們第一劑和第二劑的銜接能夠更為順利。

張惇涵表示，這批疫苗抵達後，台灣今年洽購的莫德納疫苗，累積到貨將達約258萬劑，到貨率到達42.6%；加上美國捐贈的250萬劑、捷克捐贈的3萬劑，莫德納疫苗累積總數達511萬劑。

對於疫苗到貨量，張惇涵指出，到中秋節前，包括政府洽購的，各國援贈的，鴻海/永齡基金會、台積電、慈濟基金會捐贈的各廠牌疫苗，到貨的總數將達到1,730萬劑。台灣第一劑疫苗施打率，也從5月疫情前約2.3%，提升到了今天的48.97%。

張惇涵表示，面對詭譎多變的疫情，人心總是會不安與恐懼。但國際疫情一直很嚴峻，國際疫苗供需狀況仍然不穩定，每一批疫苗到貨的背後，都是很多工作夥伴，不分政府民間，沒有時差、不分晝夜的努力；過程當中，也有許多國際社會友人大力協助，「不管是民間的企業和國際的朋友，我們都是由衷地感謝。」

張惇涵指出，不管是第一劑或第二劑，我們努力催貨的腳步不會停歇，來提高疫苗施打的覆蓋率。而在防疫的道路上，不會有所謂的疫苗孤兒，「我們有民主夥伴的互相協助；同時，只要我們團結防疫，台灣不會孤單。」