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學生、年輕人打完BNT換誰打？陳時中點名「這2族群」優先

記者李佳蓉／台北報導

於9月初分2批抵台約200萬劑BNT疫苗即將完成檢驗封緘，除了優先提供予12～17歲學生族群，及開放18～22歲年輕人於平台上預約外，中央流行疫情指揮中心也透露「施打規劃」，預計將提供第9類和65歲以上長者優先。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中在今（16）日疫情記者會上指出，「（BNT）目前針對18～22歲外，年齡層我們大概到第9類的40歲還有65歲以上人來打，不過詳細計算數目到比較近時開放可預約人數，還是會仔細計算，希望能提供更多人能更快施打。」

至於AZ、莫德納及高端疫苗配置，陳時中則說，高端準備於9月底針對前一波施打第一劑高端者提供第二劑施打，而AZ與莫德納在這段時間較大比例會提供做為第二劑接種，BNT則以第一劑使用為主。

▲▼德國BioNTech新冠疫苗，BNT疫苗。（圖／路透）

▲德國BioNTech新冠疫苗。（圖／路透）

指揮中心日前宣布疫苗第9輪將提供BNT，符合資格對象包括「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT民眾，可預約接種BNT第一劑，預約時間為9月20日10時至9月22日12時止，施打期間預計9月25日至10月2日。

指揮中心也提醒，上述符合資格對象請於9月17日12時前登入預約平台完成意願登記或修改。

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