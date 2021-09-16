幼兒園群聚案未歇停課恐延長　新北衛生局：確保環境採檢陰才復課

記者蔡文鈴／新北報導

新北市今（15）日新增2確診個案，其中1例為幼兒園負責人，市長侯友宜下午於疫情記者會說明。自板橋某幼兒園爆出群聚感染後，原本停課到22日，未來是否如期復課或延期，新北市衛生局長陳潤秋表示，會確保環境採檢陰性後才復課。

陳潤秋說明，幼兒園案在進行完居家隔離後，還要進行7天的自主管理，之後要確保環境採檢陰性才會復課。

根據新北市確診病例趨勢圖分析，9/5自9/15接連爆發確診，5日起幼兒園夫婦及老師確診，6日再驗出8名幼童、老師確診，市府立即擴大匡列隔離，截至目前為止整起群聚累積33人。

此外，新北市今起開放內用但又爆出2確診個案，是否因此調整內用策略？侯友宜表示，目前疫情穩定中，會繼續不斷監測，讓疫情往好方向走，目前一切都在穩定中。

新北市今新增2例確診個案，其中1名為居家隔離陰轉陽，皆分布在板橋，1例為幼兒園群聚案，另1例感染源釐清中；共框列12名接觸者，居家隔離6人。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例本土、10例境外移入，無人死亡；新北幼兒園群聚關連個案增加1人，目前為止整起群聚累積33人，除幼兒園學童、教師及其家人、板橋同社區住戶、社區裝修工人與其妻子、幼兒園家人的職場接觸者家庭，新增個案為幼兒園負責人。

▼新北市板橋區爆發幼兒園群聚感染新冠肺炎。（資料照／記者湯興漢攝，非確診幼兒園）

