杭州女子兩度確診治癒又驗出陽性　陸10億人口完成疫苗2劑接種

▲大陸已有10億人口完成疫苗2劑接種。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（16）日公布，截至9月15日止，新冠病毒疫苗接種數量達到21億6142.8萬劑次，完成2劑全程接種的人數則到達10億1158.4萬人。此外，浙江杭州出現一起特殊新冠肺炎案例，一名自日本返家的宋小姐兩度確診治癒後，她準備再度出國時，經核酸檢測檢驗發現呈陽性反應，再度送至醫院隔離觀察。

▲廣州白雲機場。（圖／CFP）

這名25歲的宋小姐曾在2021年4月初於日本被診斷為新冠確診病例，後在當地接受治療並治癒。宋小姐7月23日自日本入境廣州，海關核酸檢測呈現陽性，被診斷為無症狀感染者，隨即轉送廣州第八人民醫院隔離治療，核酸轉為陰性後繼續進行隔離觀察。

宋小姐8月13日解除隔離後回到杭州再次進行14天的集中隔離觀察，8月28日核酸檢測陰性後解除健康管理措施。不過，宋某9月15日因出國需要再次進行核酸檢測，結果出爐後呈現陽性，只好再度被送往醫院隔離觀察。

此外，大陸全國衛健委也公布，境內已有10億1158.4萬人完成2劑疫苗接種，根據總人口數14億1178萬人來推算，目前的疫苗覆蓋率已達71％，距離大陸呼吸病學專家鍾南山建議的群體免疫基數80％，只剩下一步之遙。