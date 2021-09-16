在「國外工作、念書」五倍券怎麼領？　經濟部曝1關鍵：符合都可領

▲振興五倍券即將上路。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

振興五倍券9月22日開放數位綁定，經濟部在臉書粉絲團大力宣傳，前400萬名完成數位綁定的民眾，可免費領取價值500元的好食券，引來網友熱烈留言。就有網友藉機提問，「人在國外可以登記領五倍券嗎？」經濟部也回應了。

五倍券即將登場，許多網友在經濟部臉書留言詢問，「請問人在國外可以登記領五倍券、抽加碼券嗎？」有熱心網友留言認為「數位綁定、連得上網應該可以，只是券要在台灣使用」。

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▲前400萬名數位綁定五倍券的民眾，可直接500元好食券。（圖／翻攝五倍券網站）

對於網友的問題，據《中時新聞網》報導，經濟部中小企業處官員表示，如果出境超過2年以上，戶政機關會將戶籍遷出，等同於在台灣沒有戶籍，就不符合五倍券領取資格，民眾必須回國辦理戶籍遷入登記，才可符合資格，不過因應疫情，這部分是否放寬，將於9月22日確定。

而在國外工作或讀書、出境不超過2年的民眾，可以在海外直接上線進行數位綁定領取五倍券，但僅限於使用國內信用卡，通訊交易也僅限於本國營業人，也可以跟家人「共同綁定」，另一個方式則是請家人協助，攜帶本人的身份證件到郵局代領紙本券。

振興五倍券官網於15日正式上線，在數位綁定方面，民眾可就行動支付、電子票證或信用卡擇一綁定，在選擇的數位支付業者頁面進行個人綁定，共同綁定含主綁人最多限五人，可至官網或超商事務機操作，若在官網操作，需準備共同綁定人的健保卡或健保快易通進行認證，依步驟操作即可完成綁定。

值得注意的是，個人數位綁定期間從9月22日至111年4月30日止，綁定後就不可變更；共同綁定時間自9月22日至10月1日止，允許共同綁定人「新增」或「退出」，10月2日至10月6日中午12點前，僅允許共同綁定人「退出」。

紙本領取共有3種方式，可選擇至官網或超商事務機預訂，若選擇官網，需準備健保卡和讀卡機，或使用健保快易通APP產生的驗證碼做身份驗證進行線上登記，超商預訂則是攜帶健保卡至超商事務機進行作業，且可至超商、超市或藥妝門市領取，另外10月4日起也可於中華郵政網站（www.post.gov.tw）或以電話（0800-700-199）預約，10月12日起可至所選郵局領取。

▲五倍券領取方式一次看。（圖／行政院提供）