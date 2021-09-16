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女嬰被村官抱進海底撈男廁！20分鐘後身亡「疑遭性侵」口唇紫紺

▲▼女嬰被村官「抱入男廁20分鐘」　母控「遭性侵致死」口唇都發紫！（圖／翻攝微博）

▲母親發文控訴女兒被性侵致死。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇鹽城一名母親近日在網路上發文，稱自己去年帶著17個月大的女兒，與一名村官到海底撈火鍋店用餐，沒想到女兒竟被村官帶入廁所性侵致死。根據陸媒報導，該名村官目前已被警方批准逮捕。

該名母親表示，事件發生在去年11月，她帶著女兒跟秦南鎮商侍村的一名幹部到海底撈用餐，到達餐廳後，幹部要去上廁所，並不顧自己反對，強行抱著女兒進入男廁。

母親指出，幹部把女兒帶入廁所20多分鐘後才回來，告訴她女兒已經睡著了，但後來才發現是陷入了昏迷，送到醫院搶救後不治身亡，檢查也發現，女兒有面色發灰、口唇紫紺等症狀。

▼母親貼出與女兒過去的合照。（圖／翻攝微博）

▲▼女嬰被村官「抱入男廁20分鐘」　母控「遭性侵致死」口唇都發紫！（圖／翻攝微博）

母親提到，幹部在前往醫院之前，曾藉口結帳拖延時間，後來又要她直接火化女兒的遺體，她被對方洗腦了，於是向醫院謊稱女兒只是意外身亡，直到一個月之後才報警。

母親還說，幹部之前就有兩次帶女兒去廁所的歷史，且每次都差不多是20分鐘，女兒平常就有點怕這名幹部。而對於孩子臉上的瘀青，幹部曾解釋「太喜歡孩子，親的時候太用力了！」

當地檢察院表示，該名幹部因涉嫌故意殺人、猥褻兒童罪，已經被批准逮捕。

事件在網路上引起很大討論，許多人都感到非常奇怪，難以理解為何有母親會讓外人把自己的孩子帶入廁所，而且還不只一次，「誰會讓一個男人把自己女兒帶去男廁？還不只一次！」「這母親跟村幹部有不可告人的關係吧？」「村幹部有很大的嫌疑，但這母親也很有問題。」

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