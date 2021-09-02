狠父性侵+殺害「20月大親生女兒」　10萬民眾怒連署：化學閹割

▲南韓楊男性侵20月大女兒還將其殺害。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

南韓一名楊姓男子不僅對自己僅20個月大的女兒伸出狼爪，將她殘酷虐待致死後還藏匿屍體，甚至對詢問孫女下落的岳母表示想發生性關係，引發輿論。南韓司法界表示，若判刑定讞，楊男可能被執行化學閹割。

據南韓媒體《中央日報》報導，楊男於今年6月15日酒醉後用被子蓋住女嬰，對她拳打腳踢、暴力毆打，時間持續了約1個小時，導致女嬰死亡。楊男隨後還和鄭姓妻子一同將女嬰屍體放在冰盒裡藏匿在洗手間，屍體於7月9日才被發現。

在經過調查後，南韓檢方證實，楊男在殺害女嬰之前，還曾性侵或猥褻女嬰，甚至在藏匿女嬰屍體之後，向詢問女嬰下落的岳母發送短信，要求和岳母發生性關係。

針對楊男的種種惡劣行徑，南韓司法界除了可以《性暴力犯罪處罰等特別法》將他定罪，也可以《對性暴力犯罪者的性衝動藥物治療法》對他進行化學性閹割，徹底根除犯罪源頭。

報導指出，根據《對性暴力犯罪者的性衝動藥物治療法》，性暴力犯罪者中再犯風險較高的19歲以上性變態患者屬於此類治療對象。南韓檢方可申請對楊男進行性衝動藥物治療，法院可以根據專業醫生的診斷和評估，向楊男下達強制治療命令。

該起案件也引起南韓社會高度關注，要求對楊男判處法定最高量刑的呼聲日益高漲，在青瓦台官網「請願公開楊男身份」的連署更是在4天內就得到10萬人簽名。南韓檢方將於預計10月8日進行的公開審判中，公布對楊男的建議量刑。