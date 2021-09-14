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幻想中華電信長期監控竊個資　他持剪刀猛刺櫃員手臂！判10月定讞

▲▼剪刀,園藝剪刀,鐵剪刀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄一名罹患思覺失調症的張姓男子，幻想中華電信長期監控並竊取他的個資，竟持剪刀隨激怒次櫃員。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名患有思覺失調症的張姓男子，因主觀上認為中華電信長期監控並竊取他的個人資料，2017年4月上午前往中華電信高雄服務中心，至櫃台前拿出事先預藏好的剪刀，朝櫃員的左上臂狂刺，直到警方到場處理，依現行犯將其逮捕。高雄高分院更一審，改依傷害罪，判其有期徒刑10月，並在刑之執行前需入相當處所施以監護4年。

張姓男子受思覺失調症影響10餘年，而導致其主觀上認為中華電信長期監控並竊取他的個人資料，2017年4月5日上午，將事先準備好的剪刀放進黑色公事包內，前往中華電信高雄服務處，隨機來到17號櫃台前，拿著剪刀猛刺櫃員的左上臂，造成櫃員受有左上臂穿刺傷，合併神經、血管等損害，其他人看見嚇得趕緊報警，警方獲報到場後，依現行犯將張男逮捕歸案。

一審原依傷害致重傷與妨害公務等，各判張男有期徒刑1年10月與3月、二審改判期有期徒刑1年，但一路上訴到最高法院後，最高法院認為被害櫃員的手臂是否已完全喪施機能，還有待確認，將原判決撤銷，發回高雄高分院重審。

高雄高分院更一審審理指出，原審認為張男罪證明確，因而予以論科，固非無據，但事後張男已與受害櫃員達成和解並給付完畢，但原審並未審酌該部分即判刑，且也無相關證明指出，張男對櫃員所造成的重傷害，已嚴重減損其原機能。

法官認為，審酌張男罹患思覺失調症已久，因受病症影響，才有到門市有隨機傷害櫃員的動機，而張男對櫃員的傷害雖未達重傷害之程度，但仍非輕微，張男對於被害櫃員造成生活和精神上的痛苦甚鉅，衡量其已和被害人和解，依其智識和生活狀況，改依傷害罪，判其有期徒刑10月，並應於刑之執行前，令入相當處所施以監護4年，全案定讞。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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