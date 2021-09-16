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涼感衛生棉靠「兩大關鍵」稱霸！網友喊：回不去了！

▲▼涼感衛生棉靠「兩大關鍵」稱霸！網友喊：回不去了！（圖／業者提供）

【企劃特輯】

身為女生，非常明白「姨媽報到」時的痛楚，特別是生理期又遇到高溫炎熱的天氣，汗流挾背之際，私密處更要忍受「悶熱難耐」、甚至伴隨「強烈異味」的痛苦。

日前有一位女網友分享，因為自己一直以來都是使用傳統型的衛生棉，從來沒有接觸過涼感的，結果不用還好，一用覺得超驚人，再也沒辦法回去使用傳統衛生棉了，先前買的那些通通擺著生灰塵，覺得自己超浪費！

不少先前也從傳統衛生棉「跳槽」到涼感衛生棉的網友也紛紛表示，因為涼感衛生棉有兩個超重要的特點是傳統衛生棉沒有的！

第一點就像是 : 用涼感衛生棉的時候，不僅不會有尷尬的血味，反而飄出淡淡草本薄荷香！一位長期使用愛康涼感衛生棉的網友分享：「以前使用傳統衛生棉的時候，常常聞到自己身上有一股濃濃鐵鏽味，後來轉成涼感之後，私密處異味的狀況改善很多。」「月經來的時候身上有草本香氣真的很療癒 XD」

涼感衛生棉另一個大家狂推的特點 就是讓妹妹感覺「像是有行走式空調裝在身上」，一位網友分享：「妹妹真的感覺秒降溫，都不用開冷氣了！」「一開始會覺得下面涼涼的很奇怪，但使用之後真的會上癮到不行！把以前買的衛生棉都丟了 」。

而對於那些從來沒使用過涼感衛生棉的女生來說，不少網友也一致推崇愛康涼感衛生棉作為入門首選，不論是「改善異味」或是「涼感體驗」都能滿足各種需求，現在上愛康官網下單涼感衛生棉，消費滿額還多送你3包衛生棉！

體驗涼感新世界傳送門：https://is.gd/6tJF6O

▲▼涼感衛生棉靠「兩大關鍵」稱霸！網友喊：回不去了！（圖／業者提供）

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