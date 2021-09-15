《時代》2021百大人物出爐！台裔NVDIA執行長黃仁勳入列　還有網紅薇婭

記者許力方／綜合報導

美國《時代雜誌》（TIME）公布2021年百大風雲人物，去年台灣人包括總統蔡英文、同志運動先驅者祁家威名列其中，今年則是由台裔美國人企業家、NVDIA執行長黃仁勳（Jensen Huang）入選。最具影響力的百人名單包含哈利、梅根夫婦、網壇巨星大阪直美、棒球好手大谷翔平都擠身其中，特別的是，淘寶直播網紅薇婭（Viya）也獲選。

《時代》公布的2021年全球「百大最具影響力人物」，15日揭曉名單中，哈利王子與妻子梅根也擠身其中，還有18歲橫掃葛萊美獎的創作女歌手「怪奇比莉」（Billie Eilish），近來和父親打監護官司的小甜甜布蘭妮，奧斯卡英國影后凱特溫絲蕾，「黑寡婦」史嘉莉喬韓森、第一部打入美國Netflix排行第二的法國劇「亞森羅蘋」男主角歐馬希，爆紅的體壇巨星大阪直美、大谷翔平。

另外有韓國女演員尹汝貞因《夢想之地》入圍奧斯卡獎；美國最強女子體操選手西蒙拜爾斯（Simone Biles）奧運退賽。以及「領導人」美國總統拜登、前總統川普和中國國家主席習近平。

值得一提的是，今年有一名台裔的NVDIA執行長黃仁勳獲選「創新類」影響人物，事實上，他曾在NVIDIA於4月舉辦的GTC線上峰會上，穿著招牌皮衣與眾人相見，但背後的「巨大謊言」卻長達3個月無人發現，直到NVIDIA親自揭露才得以曝光，那就是當時的黃仁勳完全是合成的「虛擬替身」，場景中的一切也是電腦軟體渲染成型的結果。

財信傳媒集團董事長謝金河曾稱，來自台灣的黃仁勳所創辦NVIDIA股價一度拉升至5109.9億美元，一家沒有晶圓廠的IC設計公司，居然能做到市值比聯發科大了快十倍，也是台灣的榮耀，「黃仁勳將半導體產業的疆界撑得更大。」