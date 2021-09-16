升空歷史瞬間曝！SpaceX首度「送平民上太空」　4人繞地球玩3天

▲ 堅韌號15日晚間順利升空。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國太空探索公司SpaceX首趟平民太空任務「Inspiration4」15日展開，一艘載有4人的太空船成功發射升空，進入地球軌道。這是史上第一支全由非官方機構平民組成的團隊，成為太空旅遊業歷史性一步。

《路透社》報導，38歲科技業億萬富豪、電商公司Shift4 Payments創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）向同為億萬富翁的SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）支付一筆金額不明的費用，讓他和他挑選的3名旅伴登上太空。

SpaceX直播畫面可見，艾薩克曼帶領51歲地球科學家普羅克托（Sian Proctor）、29歲醫師助理阿爾塞諾（Hayley Arceneaux）及42歲工程師森布羅斯基（Chris Sembroski）共3名太空菜鳥，穿戴頭盔及黑白太空衣，在SpaceX乘龍（Crew Dragon）太空船「堅韌號」（Resilience）內，自佛羅里達州甘迺迪太空中心升空，呼嘯著劃過黑暗的天空。

▲▼ 太空船升空留下壯觀景象。（圖／路透）

堅韌號使用兩級獵鷹9號運載火箭（Falcon 9），於美東時間晚間8時3分（台灣時間16日上午8時3分）升空，約10分鐘後進入軌道。火箭一級推進器與堅韌號上半部分離後重返地球，安全降落在大西洋一個自主太空塢無人船上。

根據SpaceX公司，Inspiration4任務預計持續3天，目標是在地球上空360英里（575公里）的軌道上飛行，比國際太空站與哈伯太空望遠鏡都要高，也是1972年美國太空總署（NASA）阿波羅計畫以後，人類飛離地球最遠的一次。堅韌號將在此一高度以每小時17000公里（27360公里）的速度，每90分鐘繞地球一圈，大約是音速的22倍。

▲▼ 4人預計在太空停留3天。（圖／路透）

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