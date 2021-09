升空歷史瞬間曝！SpaceX首度「送平民上太空」　4人繞地球玩3天

▲ 堅韌號15日晚間順利升空。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國太空探索公司SpaceX首趟平民太空任務「Inspiration4」15日展開,一艘載有4人的太空船成功發射升空,進入地球軌道。這是史上第一支全由非官方機構平民組成的團隊,成為太空旅遊業歷史性一步。

《路透社》報導,38歲科技業億萬富豪、電商公司Shift4 Payments創辦人兼執行長艾薩克曼(Jared Isaacman)向同為億萬富翁的SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)支付一筆金額不明的費用,讓他和他挑選的3名旅伴登上太空。

The crew of #Inspiration4 is go for launch. pic.twitter.com/xou4rJJnjp