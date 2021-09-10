習近平致電拜登慰問美國颶風災民　引陸遊詩籲中美關係儘快回正軌

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（10）日二度與美國總統拜登（Joe Biden）通話。習近平先就美國艾達颶風造成的災情表示慰問，隨後便針對中美關係目前遭遇的困境及雙方在全球氣候變遷等議題提出看法。習近平還引用陸游詩句「山重水復疑無路，柳暗花明又一村」，呼籲雙方政府應儘速推動關係回到正軌。

習近平表示，美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難，不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益，中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家，能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問，「中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。」

習近平引用南宋詩人陸游詩句「山重水復疑無路，柳暗花明又一村」，藉此形容中美兩國自1971年雙邊關係「破冰」以來，攜手合作，給各國帶來實實在在的好處。

習近平強調，國際社會目前面臨許多共同難題，中美應該展現大格局、肩負大擔當，堅持向前看、往前走，拿出戰略膽識和政治魄力，推動中美關係儘快回到穩定發展的正確軌道，更好造福兩國人民和世界各國人民。

在氣候變遷議題上，習近平指出，中方堅持生態優先、走綠色低碳的發展道路，一直積極主動承擔同自身國情相符的國際責任，「在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復蘇以及重大國際和地區問題上的協調和合作，同時挖掘更多合作潛力，為兩國關係增添更多積極因素。」

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

拜登則認為，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中如何互動相處很大程度上將影響世界的未來，兩國沒有理由因競爭而陷入衝突，「美方從無意改變一個中國政策。美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。美方期待同中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作，形成更多共識。」