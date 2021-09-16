耳朵有「小小黑點」　醫揭原因：別「手貝戈戈」去挖

▲徐嘉賢說，「耳前瘻管」大部分發生在耳朵耳廓的前方，少數在耳廓裡面或者在耳朵後方；有症狀的比例大約在10%以下，很有可能合併細菌感染。（圖／翻攝「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師徐嘉賢表示，如果發生「耳前瘻管」，只要它不發炎，大家都河水不犯井水，相安無事，但也要教孩子，不要「手貝戈戈」去挖它；絕大多數人都不會有症狀，有症狀的比例大約在10%以下，但一旦有症狀，很有可能會反覆一直感染。

徐嘉賢15日在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書說，耳前瘻管發生率大約在1.36%到4.5%之間，但他覺得應該是被低估了，實際上遇到的比例比較高，最近遇到耳廓內側的，也有遇過眼窩下的，很多時候都不覺得它是什麼問題，有可能只是一個小小的黑點，或者像一個小小的皺摺。

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徐嘉賢指出，大部分處理的方式是平常保持清潔乾燥，跟它和平共處，除非它發炎感染，不然一般不需要積極的外科處理。

▼耳前瘻管發生率大約在1.36%到4.5%之間。（示意圖／CFP）



徐嘉賢也曾發文提到，耳前瘻管是屬於先天構造異常的一種，發生的原因是在胚胎時期鰓弓融合不全所導致，表面上看起來只是一個小凹洞，風平浪靜，但裡面很多都是錯綜複雜的隧道；大部分發生在耳朵耳廓的前方，少數在耳廓裡面或者在耳朵後方，大部分是單側，而且多發生在右邊。

徐嘉賢表示，絕大多數人都不會有症狀，有症狀的比例大約在10%以下，但一旦有症狀，很有可能會反覆一直感染，合併細菌感染，會紅腫熱痛、流膿；急性期需要用到抗生素消腫消炎處理，之後需要追蹤看是否需要開刀處理，一勞永逸。

徐嘉賢指出，根據加拿大的統計，在眾多耳前瘻管的病患裡，大約只有4.3%的病患會有合併腎臟的異常，不要太擔心；清潔方面大方向跟平常一樣，只是在耳朵及附近多注意清潔，洗澡洗頭時注意耳朵要擦乾即可，只要它不發炎，大家都河水不犯井水，相安無事，但也要教孩子，不要「手貝戈戈」去挖它。