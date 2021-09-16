　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

耳朵有「小小黑點」　醫揭原因：別「手貝戈戈」去挖

耳前瘻管。（圖／翻攝「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書）

▲徐嘉賢說，「耳前瘻管」大部分發生在耳朵耳廓的前方，少數在耳廓裡面或者在耳朵後方；有症狀的比例大約在10%以下，很有可能合併細菌感染。（圖／翻攝「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師徐嘉賢表示，如果發生「耳前瘻管」，只要它不發炎，大家都河水不犯井水，相安無事，但也要教孩子，不要「手貝戈戈」去挖它；絕大多數人都不會有症狀，有症狀的比例大約在10%以下，但一旦有症狀，很有可能會反覆一直感染。

徐嘉賢15日在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書說，耳前瘻管發生率大約在1.36%到4.5%之間，但他覺得應該是被低估了，實際上遇到的比例比較高，最近遇到耳廓內側的，也有遇過眼窩下的，很多時候都不覺得它是什麼問題，有可能只是一個小小的黑點，或者像一個小小的皺摺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐嘉賢指出，大部分處理的方式是平常保持清潔乾燥，跟它和平共處，除非它發炎感染，不然一般不需要積極的外科處理。

▼耳前瘻管發生率大約在1.36%到4.5%之間。（示意圖／CFP）

▲▼ 耳朵。（圖／CFP）

徐嘉賢也曾發文提到，耳前瘻管是屬於先天構造異常的一種，發生的原因是在胚胎時期鰓弓融合不全所導致，表面上看起來只是一個小凹洞，風平浪靜，但裡面很多都是錯綜複雜的隧道；大部分發生在耳朵耳廓的前方，少數在耳廓裡面或者在耳朵後方，大部分是單側，而且多發生在右邊。

徐嘉賢表示，絕大多數人都不會有症狀，有症狀的比例大約在10%以下，但一旦有症狀，很有可能會反覆一直感染，合併細菌感染，會紅腫熱痛、流膿；急性期需要用到抗生素消腫消炎處理，之後需要追蹤看是否需要開刀處理，一勞永逸。

徐嘉賢指出，根據加拿大的統計，在眾多耳前瘻管的病患裡，大約只有4.3%的病患會有合併腎臟的異常，不要太擔心；清潔方面大方向跟平常一樣，只是在耳朵及附近多注意清潔，洗澡洗頭時注意耳朵要擦乾即可，只要它不發炎，大家都河水不犯井水，相安無事，但也要教孩子，不要「手貝戈戈」去挖它。

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
快訊／台中嚴重車禍！大型吊臂車翻下國道　轎車車尾全爛
短裙妹飛機上低頭吞吐！　他表情逐漸母湯
梅西、內馬爾、姆巴佩3巨星首合體！　跟對手踢成平手糗了
「身上太多錢父母下地獄」　住持一句話孝女被騙3631萬
快訊／蔡英文當面向美方催貨！　108萬劑莫德納直送台灣
快訊／108萬劑莫德納、60萬劑AZ　這2天抵台
快訊／騎士撞電桿跌大排亡　機車離奇卡20公分縫隙
龍劭華「3壞習慣」成隱形殺手！　每天勇猛健身卻驟逝
新北加倍券「5千換1萬」　領取資格、適用範圍一次看　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「彩裳蜻蜓」現身水道博物館　台南百年古蹟成最佳生態友善場域

BNT下周校園開打！接種意願曝光　雙北95％↑家長都同意

台鐵「鰻魚便當」登場！每份179元　今起限賣11天、每日限量50份

耳朵有「小小黑點」　醫揭原因：別「手貝戈戈」去挖

中秋大禮！百萬劑莫德納後天抵台　自購60萬劑AZ明天先來

快訊／AZ、莫德納明後天到貨？　陳時中14:00說明

好市多買美國板腱牛「肉卡3顆小鋼珠」　他傻：生前散彈槍槍打到？

中秋愛心送暖　添好運贈送「失親兒福利基金會」800盒月餅

快訊／桃勤20多歲女染Delta「Ct值14」！擴大採檢389人結果出爐　

《D.P逃兵追緝令》的「D.P」是什麼意思？　南韓軍中霸凌超恐怖

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

龍劭華「疾病因素」離世！「坐在沙發走的」　經紀人慟發聲…妻哭喊「爸爸，我們回家」

「彩裳蜻蜓」現身水道博物館　台南百年古蹟成最佳生態友善場域

BNT下周校園開打！接種意願曝光　雙北95％↑家長都同意

台鐵「鰻魚便當」登場！每份179元　今起限賣11天、每日限量50份

耳朵有「小小黑點」　醫揭原因：別「手貝戈戈」去挖

中秋大禮！百萬劑莫德納後天抵台　自購60萬劑AZ明天先來

快訊／AZ、莫德納明後天到貨？　陳時中14:00說明

好市多買美國板腱牛「肉卡3顆小鋼珠」　他傻：生前散彈槍槍打到？

中秋愛心送暖　添好運贈送「失親兒福利基金會」800盒月餅

快訊／桃勤20多歲女染Delta「Ct值14」！擴大採檢389人結果出爐　

《D.P逃兵追緝令》的「D.P」是什麼意思？　南韓軍中霸凌超恐怖

資源回收物換特約店家10元兌換券　埔里鎮結合環保振興經濟

黑白兩道搶綠能大餅　苗檢大動作查緝！通霄鎮長索賄600萬遭羈押

贈票／玩真的！連恩尼遜冰路狂飆 《疾凍救援》震撼上映

藍營青年憂「亡黨」　張亞中：我當黨主席更多年輕人加入

中華男排亞錦賽3比1退巴基斯坦　明天硬碰伊朗搶4強拼追平隊史

幼犬被抱走不還！他嗆用命來賠　手機遙控6煞5分鐘打死人

大媽風景區唱歌跳舞　猴子看不下去「飛身搶包包」成功制裁！

港129名公務員拒宣誓擁護「基本法」　529名兼職人員拒簽聲明

太Q！療癒「熊貓甜筒、可麗餅」限量開吃　同款漂浮咖啡也要喝

「彩裳蜻蜓」現身水道博物館　台南百年古蹟成最佳生態友善場域

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

生活熱門新聞

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

即／桃勤20多歲女員工染Delta足跡曝

龍劭華驟逝　網不捨《含笑》3人成天使

莫德納鐵粉恐等到年底！他勸加選BNT

桃勤20多歲女染Delta！急採389人結果出爐　

中秋大禮！百萬劑莫德納後天抵台　自購60萬劑AZ明天先來

Delta個案餐廳內用！醫：壓力測試來了

記者搶拍「擋救護車」爆衝突！台視：請辭獲准

兒穿涼鞋被罰站！恐龍媽「衝學校開譙」指名校長

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

更多熱門

相關新聞

打XX疫苗被同事笑　醫搖頭勸世文獲讚爆

打XX疫苗被同事笑　醫搖頭勸世文獲讚爆

「不談政治，只談醫療。」小兒科醫師徐嘉賢表示，沒有哪一種疫苗特別高級，要不要打，尊重個人的選擇，但是敬請要跟醫生討論，看您的身體健康狀況適合不適合，「我對於『比較高級／低級』的說法，很不以為然。」此文獲得網友讚爆，有將近4000人按讚。

要開學了！醫推「2支隱藏版疫苗」孩童可施打

要開學了！醫推「2支隱藏版疫苗」孩童可施打

打疫苗易忽略但常見5種副作用曝　這項較奇特

打疫苗易忽略但常見5種副作用曝　這項較奇特

接到疫苗候補電話以為詐騙　聽到關鍵一句：馬上來

接到疫苗候補電話以為詐騙　聽到關鍵一句：馬上來

殘劑被誤為次等！　醫建議：改稱限量益生劑

殘劑被誤為次等！　醫建議：改稱限量益生劑

關鍵字：

徐嘉賢耳前瘻管

讀者迴響

熱門新聞

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

趙正平驚住院！錄影直播全取消

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

梁家輝「夜夜激情」未成年少女

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座

iPhone 13輸了！果粉死守「6年前神機」原因曝

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

竹內結子離世1年未下葬　丈夫仍把骨灰留身邊

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面