易忽略但常見「5種疫苗副作用」曝　醫點出這項較奇特

▲全台持續大規模接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師徐嘉賢分享5種容易被忽略、但常見的新冠疫苗副作用，「打疫苗所得到的好處，遠比壞處大，所以欣然接受，不能因噎廢食。」

徐嘉賢6日在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書提到，最近陸續遇到打完新冠疫苗有一些小副作用的民眾，其中以痠痛、疲倦、發燒為大宗，當然也有少數民眾完全沒感覺。

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徐嘉賢表示，另外，有一些比較少人知道卻又滿常見的副作用，例如噁心、嘔吐、腹瀉，這些比例還不少，而且是大部分當天或隔天就會出現；如果本身腸胃道比較不好的民眾，還會持續1、2周。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達36.88%。（圖／記者湯興漢攝）



徐嘉賢指出，副作用還有「皮膚搔癢」，有遇到部分民眾施打部位紅腫和搔癢，這個比較少見，冰敷會稍微緩解；有少數比較明顯的，需要局部藥膏才會緩解下來。

徐嘉賢並提到「注射處腫塊」，另外一個比較奇特的副作用是注射部位變硬塊，有些民眾一周後就自己消失，有些民眾則2、3周都還沒變小，但大部分這些問題都會隨著時間而減緩。

徐嘉賢表示，其他比較少見的副作用包括食慾增加、手部麻痺、帶狀皰疹、頭暈、耳鳴等，但千萬不要被這些小小的副作用嚇到，就不敢打疫苗了，跟得到新冠肺炎相比，這些都算是相對輕微的事情。

徐嘉賢指出，當然他知道任何副作用的發生，都一定很不舒服，他自己本身打了之後，手痛了三天，感覺像被車子撞到，也失眠好幾晚又發燒；但打疫苗所得到的好處，遠比壞處大，所以欣然接受，不能因噎廢食。