　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

易忽略但常見「5種疫苗副作用」曝　醫點出這項較奇特

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲全台持續大規模接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師徐嘉賢分享5種容易被忽略、但常見的新冠疫苗副作用，「打疫苗所得到的好處，遠比壞處大，所以欣然接受，不能因噎廢食。」

徐嘉賢6日在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書提到，最近陸續遇到打完新冠疫苗有一些小副作用的民眾，其中以痠痛、疲倦、發燒為大宗，當然也有少數民眾完全沒感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐嘉賢表示，另外，有一些比較少人知道卻又滿常見的副作用，例如噁心、嘔吐、腹瀉，這些比例還不少，而且是大部分當天或隔天就會出現；如果本身腸胃道比較不好的民眾，還會持續1、2周。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達36.88%。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

徐嘉賢指出，副作用還有「皮膚搔癢」，有遇到部分民眾施打部位紅腫和搔癢，這個比較少見，冰敷會稍微緩解；有少數比較明顯的，需要局部藥膏才會緩解下來。

徐嘉賢並提到「注射處腫塊」，另外一個比較奇特的副作用是注射部位變硬塊，有些民眾一周後就自己消失，有些民眾則2、3周都還沒變小，但大部分這些問題都會隨著時間而減緩。

徐嘉賢表示，其他比較少見的副作用包括食慾增加、手部麻痺、帶狀皰疹、頭暈、耳鳴等，但千萬不要被這些小小的副作用嚇到，就不敢打疫苗了，跟得到新冠肺炎相比，這些都算是相對輕微的事情。

徐嘉賢指出，當然他知道任何副作用的發生，都一定很不舒服，他自己本身打了之後，手痛了三天，感覺像被車子撞到，也失眠好幾晚又發燒；但打疫苗所得到的好處，遠比壞處大，所以欣然接受，不能因噎廢食。

►燉滷熬煮輕鬆搞定的秘密

ET快訊
阿里巴巴女員工遭高層灌酒性侵　「4次帶套進我房」8千血淚文曝
快訊／今明2天仍要防豪雨！　各地降雨趨緩時間出爐
巴黎奧運「刪減項目」曝　將衝擊台灣奪牌希望
快訊／台中知名梧棲新天地餐廳起火！　頂樓黑煙狂竄
拒絕開房錢AA制！妹子吐心聲「承受風險大」：只是為了滿足男友
快訊／虎林市場雞肉攤確診　8家人、9攤商PCR出爐
鍾麗緹23歲大女兒「半裸床照」曝光！　辣擠北半球+深V電暈網
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

盧碧夾帶豪大雨　德基水庫一夜進帳1718萬噸水！創今年單日新高

接駁轉乘要2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種level

驚！牙周病患罹新冠「死亡率高8倍」　醫籲戴「隱形口罩」增保護力

屏東單日累積雨量破200毫米！今北部天氣先回穩　降雨趨緩時間出爐

「壞壞時最解嗨一句話」？7千則留言刷爆　最美博士聽這句笑到飆淚

易忽略但常見「5種疫苗副作用」曝　醫點出這項較奇特

普悠瑪號防疫破口！四人桌無梅花座　台鐵急改規定：每桌限坐兩人

海岸最美波浪狀屋頂　新竹漁港｢波光市集｣10日起試營運　

快訊／「AZ+莫德納」混打來了！陳時中下午2點說明

王必勝1張照曝「團隊秘密基地」牆上藏亮點！笑稱：88節放假不習慣

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

3男晨跑遭瘋狗浪襲擊釀1死1傷 餐飲董座骨折進ICU：謝謝關心

盧碧夾帶豪大雨　德基水庫一夜進帳1718萬噸水！創今年單日新高

接駁轉乘要2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種level

驚！牙周病患罹新冠「死亡率高8倍」　醫籲戴「隱形口罩」增保護力

屏東單日累積雨量破200毫米！今北部天氣先回穩　降雨趨緩時間出爐

「壞壞時最解嗨一句話」？7千則留言刷爆　最美博士聽這句笑到飆淚

易忽略但常見「5種疫苗副作用」曝　醫點出這項較奇特

普悠瑪號防疫破口！四人桌無梅花座　台鐵急改規定：每桌限坐兩人

海岸最美波浪狀屋頂　新竹漁港｢波光市集｣10日起試營運　

快訊／「AZ+莫德納」混打來了！陳時中下午2點說明

王必勝1張照曝「團隊秘密基地」牆上藏亮點！笑稱：88節放假不習慣

盧碧夾帶豪大雨　德基水庫一夜進帳1718萬噸水！創今年單日新高

群馬縣200人「被確診」！PCR檢驗出包　政府證實有人住進醫院

接駁轉乘要2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種level

驚！牙周病患罹新冠「死亡率高8倍」　醫籲戴「隱形口罩」增保護力

淚灑全場！日本空手道名將喊「媽，我辦到了」　捧母親遺照摘金

前男友闖家「把7隻小貓丟下樓」　她開窗崩潰「全摔死遮雨棚上」

劉伊心二寶剃頭「儀式發生插曲」　曝古裝合照：老公最好父親節禮

屏東單日累積雨量破200毫米！今北部天氣先回穩　降雨趨緩時間出爐

「壞壞時最解嗨一句話」？7千則留言刷爆　最美博士聽這句笑到飆淚

米爾斯奧運場均19.6分領澳洲奪銅　美媒：籃網板凳暴徒

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

生活熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

防住院、防重症、防死亡AZ最佳　醫：勝過BNT

威力彩頭獎上看13億！　4星座中獎機率高

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

他修復芭比頭竟成怪娃！女兒1秒哭慘

盧碧再復活！甩尾豪大雨再炸2天

「你敢打XX嗎」這句話很煩　醫心聲萬人按讚

恐怖巧合！原盧碧激似62年前八七水災

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

韓國加油妹爆紅！網搜IG竟是31萬粉網紅

更多熱門

相關新聞

虎林市場雞肉1攤販確診　北市匡列8家人、9攤商PCR結果出爐

虎林市場雞肉1攤販確診　北市匡列8家人、9攤商PCR結果出爐

台北市政府衛生局7日公布案15874確診個案足跡，台北市副市長黃珊珊透露，該案為虎林市場販賣雞肉攤商，確診前5次PCR都是陰性，已匡列家人和接觸過的攤商做採檢。台北市政府8日公布採檢結果，8名家人PCR均為陰性，9名攤商陰性，剩下15名攤商正在追蹤中。

美研究：流感疫苗可防新冠重症和併發症

美研究：流感疫苗可防新冠重症和併發症

「你敢打XX嗎」這句話很煩　醫心聲萬人按讚

「你敢打XX嗎」這句話很煩　醫心聲萬人按讚

父親節別太放鬆！　前台大醫：我要當烏鴉了

父親節別太放鬆！　前台大醫：我要當烏鴉了

防住院、防重症、防死亡AZ最佳　醫：勝過BNT

防住院、防重症、防死亡AZ最佳　醫：勝過BNT

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗徐嘉賢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

「中華台北」不存在！　美專家籲阻中國惡意影響

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

不爽女友遭灌酒約談判　17歲少年脖子中刀亡

全紅嬋爆紅　全家看門外景象傻眼

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面