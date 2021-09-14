打XX疫苗被同事笑「應選高級的YY」　醫搖頭勸世文獲讚爆

▲台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達48.68%。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「不談政治，只談醫療。」小兒科醫師徐嘉賢表示，沒有哪一種疫苗特別高級，要不要打，尊重個人的選擇，但是敬請要跟醫生討論，看您的身體健康狀況適合不適合，「我對於『比較高級／低級』的說法，很不以為然。」此文獲得網友讚爆，有將近4000人按讚。

徐嘉賢近日在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書指出，最近收到一封詢問，內容滿令人搖頭的，「醫生，我想請問您的意見，最近我有預約去打XX疫苗，想說要保護自己及家人，尤其是最近疫情開始有在延燒的跡象。」

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該詢問文章提到，「結果我身邊的同事，聽到我要去打XX疫苗，就開始取笑我，說我怎麼會選XX，應該要選擇YY，說什麼YY疫苗比較高級。我是想知道XX疫苗，真的比較低級嗎？」

▼您施打疫苗了嗎？（圖／記者白珈陽攝）



「我對於『比較高級／低級』的說法，很不以為然。」徐嘉賢說，想要提早保護自己以及家人，這樣的想法沒有不對，得到的抗體是打在自己身上，不是別人身上，不需要在乎別人的眼光。

徐嘉賢認為，並沒有哪一種疫苗，特別比別人高人一等的說法，有些疫苗比較難取得，而不同的疫苗有自己的特點；但疫苗就是疫苗，他們各有優缺點，現在市場上或者將要進來台灣市場的疫苗，都是經篩選過的。

徐嘉賢表示，雖然能不能夠盡早預約得到，是另一回事，的確很多朋友明明資格到了，年齡也到了，就是怎麼樣都預約不到，當中比例還不少；現在疫苗數量陸續一直進來，相信數量多，大家施打的機會也增加。

徐嘉賢指出，順利打到理想中特定品牌，當然值得高興，但這並不會使得免疫系統變得比較「高級」，是代表排到的民眾比較幸運、排在比較前面，但也並不代表變得有權利，可以拿「別人的選擇」來取笑別人，「想要保護自己及家人」這樣的想法，哪裡不對了？