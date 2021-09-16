「張錫銘第二」洗劫7736萬逃12年　落網關鍵是「送女友一棟房」

記者林悅／台南報導

台南蔡姓黃金盤商被搶7736萬現金案，唯一在逃要犯且被封為「張錫銘第二」的黃正江，15日下午被警方查獲，起獲改造手槍2枝、空氣槍1枝、子彈38發，經檢察官訊問後認其涉犯強盜等罪嫌，有逃亡之事實，16日上午諭知聲請羈押，檢警發現黃嫌曾買1棟房子750萬元給其女友，懷疑其餘4、5千萬贓款仍在黃嫌手中，目前全力追贓款中。

▲涉嫌7736萬現金強盜案的在逃犯嫌黃正江，被台南市警四分局及刑事局南打中心在台南市安平區慶平路查獲，偵訊後檢察官向法官聲押，追查贓款流向。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，通緝逃亡多年的黃嫌，經檢察官訊問後認其涉犯強盜等罪嫌，有逃亡之事實，諭知聲請羈押。

檢警調查，蔡婕涵知悉兄長蔡進添從事黃金地下買賣、有龐大資金進出，2009年9月把這訊息告知被告方東隆，方東隆找來黃江正、蘇建銘、王志成、蔣春益與林秉 嶧，共謀強劫蔡進添財物。方東隆共犯集團先買一輛權利車，噴漆改車色、掛上偷來的車牌，以衛星追蹤器（GPS）監控蔡進添座車。

2009年11 月23日，林秉嶧等4人發現，蔡進添座車在台南市忠義路兆豐銀行提領兩只重物袋。蔣春益即將作案車輛開到健康路、西門路口，等候蔡進添把車開到位於西門路的寶信鐘錶行前，林秉嶧、王志成與黃江正3人下車，分持電擊棒、手槍與小烏茲衝鋒槍，動手強搶兩只裝滿鉅款的行李箱與袋子，之後到南科附近一處工寮分贓。

檢警查出蔡婕涵因涉嫌夥同外人行搶台南黃金盤商蔡進添7736萬元現金，檢警陸續追緝收押方東隆、蘇建銘、蔡婕涵、蔣春益、王志成等共犯，蔡女被判處有期徒刑11年，另現場開槍打傷人的王志成判刑14年6個月，遭緝獲的7人中，除了蔡婕涵、王志成外，還有方東隆判刑12年10月，蔣春益及林秉嶧各判刑12年，蘇建銘和王重義判刑1年，黃江正則在15日下午被逮。

警方調查蔣春益曾供稱，搶得贓款所得已被涉案6人均分，每人分得約1300萬元。蔣說他分的得其中560萬元匯到大陸，其他的錢都已花光。但實際上檢警在本案共犯落網後只追回1190萬元，檢警懷疑其餘的贓款可能在黃嫌身上。

黃在逃亡期間後，警方又從線報得知，黃幫當時的女友在永康區買了一棟房子750萬的房子，這讓警方確認黃仍留在國內，並未潛逃出境，並查出3年前黃又回到台南新化老家，惟不斷更換根據地，台南市警局四分局偵查隊獲此情資，循線追查終將黃嫌逮捕結案。

據警方調查，黃正江12年逃亡期間，不使用手機，而且不開車，平日都坐計程車代步，或是徒步行走以躲避警方追查，警方持續清查轄區大樓出租屋狀況，發現疑似重大逃犯黃江正在安平區活動出入，案經多日調閱監控系統比對影像，確認該人身份涉及發生在2009年黃金盤商蔡姓老闆被強盜7736萬元案與2014年強押擄人勒贖500萬元等兩案之通緝要犯，即與刑事警察局南打中心組成專案小組，並立即報請台南地檢署檢察官陳冠霖指揮偵辦，警方見時機成熟，於15日下午2時許，利用黃嫌外出買便當，在台南市安平區慶平路88號前緝獲58歲黃嫌，再前往其租處查獲改造手槍2枝、空氣槍1枝、子彈38發。檢察官訊後將黃嫌聲押，偵查重點將深入追查4、5千萬元贓款的流向，及是否在黃嫌手上。

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