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警民合作查獲詐欺車手　善警起獲現金14萬5千元

▲台南市警善化分局潭頂派出所，查獲假檢警真詐騙案，埋伏緝獲出面取款的26歲何姓詐欺車手，起獲現金贓款及手機等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局潭頂派出所，查獲假檢警真詐騙案，埋伏緝獲出面取款的26歲何姓詐欺車手，起獲現金贓款及手機等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警善化分局潭頂派出所，查獲假檢警真詐騙案，林姓被害人被詐騙集團誆騙涉嫌毒品及洗錢，要求提供現金8萬及黃金10兩，價值約98萬元作擔保，警方埋伏緝獲出面取款的26歲何姓詐欺車手，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移請台南地檢署偵辦。

警方說，林姓被害人接獲1名自稱中華電信客服人員電話，告知被害人在中華電信營業處申請門號且積欠通話費用數萬元，要轉接由台北市警察局偵辦，隨即有另1名男子自稱「黃義民隊長」，向被害人詢問相關資料後，告知被害人涉及毒品和洗錢案件，要再轉交由檢察官偵辦，隨即再由另名男子自稱「黃立維檢察官」與被害人通話，並告知被害人現在列為嫌疑人，如要改列被害人需提供擔保品，林姓被害人在準備擔保品（現金新台幣8萬元及黃金約10兩，合計約98萬元）時，愈想愈奇怪，一邊準備擔保品，一邊打電話向派出所報案。

▲台南市警善化分局潭頂派出所，查獲假檢警真詐騙案，埋伏緝獲出面取款的26歲何姓詐欺車手，起獲現金贓款及手機等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警善化分局潭頂派出所接報後，立即告知林姓被害人這是標準詐欺手法，經過電話層層轉接不同人員，假冒各種層級公務員，取信於被害人，進而詐取民眾的血汗財產；經警方與被害人確認詐欺犯要前來取款，警方隨即派遣警力前往取贓地點週邊埋伏，並依自稱檢察官的指示放置於新市區某空地旁無牌照機車腳踏板位置，等候詐欺車手前來取款，並於9月8日下午5時許，緝獲出面取款的26歲何姓車手，現場取出提領的現金新台幣14萬5千元及手機等物，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移請台南地檢署偵辦，並擴大偵辦。

▲台南市警善化分局潭頂派出所，查獲假檢警真詐騙案，埋伏緝獲出面取款的26歲何姓詐欺車手，起獲現金贓款及手機等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化警分局長歐祖明提醒民眾，詐欺手法不斷在變化，在接獲電信欠費、監管帳戶、分期付款轉帳，甚至是投資保證獲利的各種訊息時，應先查證訊息的真實性，最快的方式是就撥165或與鄰近派出所諮詢，避免個人財產淪為詐欺集團的提款機。

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